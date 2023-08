El robot se comió mi tarea

Llega esa época del año donde todo se empieza a enfocar en el regreso a clases (o back to school), pero ¿Qué hay de diferente en este regreso a clases 2023-2024, que lo hace diferente a los años pasados?simple, el increíble acelere tecnológico, la adopción masiva de tecnologías, herramientas y plataformas que van desde las nuevas redes sociales hasta la inteligencia artificial.

El impacto que estas herramientas tienen hoy en la educación es enorme, las consecuencias de su mal uso también y las bondades de su aprovechamiento aún más.

En el artículo de este mes, queremos explorar y aportar nuestra visión ante este cambio y el impacto que tendrán en las generaciones del futuro, creemos que la educación nunca volverá a ser igual y eso es una excelente noticia.

Nuestra premisa es clara, México es uno de los países más rezagados del mundo en temas de educación y al mismo tiempo es de los países donde más se usa la tecnología, las redes sociales, los videojuegos e internet, con una población de 120M de personas, donde más de 100M tienen acceso a Internet y a tecnología móvil, siendo el país No1 en consumo de videojuegos en LatAm y redes como Youtube. Queda más que claro, que este aceleramiento tecnológico y los cambios de paradigmas de la nueva generación, sean la oportunidad de México para cerrar la brecha en educación de calidad, y a su vez, cerrar la brecha económica y social.

La tecnología impacta en todos los niveles educativos, desde preprimaria hasta la universidad, maestrías y posgrados, la tecnología actual va a cambiar por completo el panorama competitivo de México hacia el mundo.

Del e-Learning al e-Learning inmersivo.

¿Sirve el modelo tradicional de educación, cuando hoy hay miles de cursos en línea?

e-Learning, micro-Learning, Experience learning, todos estos términos han tomado auge en los últimos años, experienced learning siendo el más nuevo de los tres, pero en los tres casos invitan a los usuarios, de cualquier edad, a tomar cursos, estructurados de formas mucho más eficientes que en la escuela tradicional, en los temas que realmente le interesen al estudiante, en la forma que el mejor se acomode.

¿Cómo puede competir un modelo tradicional con esto?

El sistema de educación tradicional está siendo empujando ya hacia un cambio profundo, hacia una dirección mucho más enfocada hacia el aprendizaje dirigido y experiencial que a un aprendizaje generalizado y de memoria, al final. ¿Para qué aprender datos, términos o fechas, que puedes buscar hoy en Internet?

En la educación de hoy los llamados “soft skills” toman mucho más relevancia que los “hard skills”

En décadas pasadas las funciones profesionales estaban fundamentadas en los “hard skills” estas son habilidades cognitivas, lógicas, de memoria y raciocinio puro.

Análisis financieros, KPIs de marketing, ROI, temas frios, blanco y negro y con poco espacio para el debate la propuesta o la creatividad formaron a las fuerzas laborales del pasado y ese ha sido el foco de las instituciones educativas.

Habilidades “suaves” como la imaginación, intuición, debate, hablar en público, expresión de ideas, trabajo multidisciplinario, tomaban una asiento trasero, aunque nunca dejaron de ser importantes y son estas habilidades las que están detrás de la creación de las empresas más grandes del mundo y de sus fundadores, nunca se les puso mucha atención en la escuela a ningún nivel, ya que la escuela no estaba preparando a personas creativas ni empresarios, más bien a personas eficientes y obedientes, pero hoy y hacia el futuro, la historia es otra.

Los niños tienen hoy a su disposición plataformas interactivas como Roblox y Fortnite que ya están incursionando en temas educativos y culturales, desde paseos virtuales a museos hasta llevar a los niños, por medio de estas plataformas y su imaginación, a momentos importantes en la historia, también existen experiencias diseñadas para apoyar a diagnósticos como el ADD, fobias, educación vial, cívica, primeros auxilios, etc, sin hablar de experiencias multidisciplinarias, multijugadores, de trabajo en equipo y de cumplimeitno de objetivos (algo que los videojuegos siempre han tenido a su favor)

La educación superior, jóvenes de secundaria para arriba también se benefician de estas tecnologías y no solo de su uso, sino más bien las empiezan a ver como una verdadera posibilidad para su desarrollo profesional, ante un mundo que es evidentemente más tecnológico y mas “on line”, los jóvenes de hoy se dan cuenta que gracias a estas tecnologías pueden hacer productos y ofrecer servicios de calidad internacional con una fracción del equipo, recursos y tiempo que se requería antes, de esta revolución tecnológica y creativa veremos salir los nuevos empresarios y las nuevas empresas multimillonarias que impactaron al mundo, la competencia será mucho más brutal que lo que es hoy, pero las habilidades y capacidades de los nuevos equipos de trabajo estarán a la altura, nosotros creemos que México es uno de esos países estratégicamente posicionado para tener varias de esas nuevas empresas y talentos que impactaron al mundo de forma positiva en el futuro.

Pero ¿Qué hay con los que hoy están en el mundo laboral, viendo estas transformaciones y con el miedo a perder su trabajo por la IA?

Este es el tema más controversial y posiblemente el de mayor impacto a corto plazo, también el más interesante a debatir.

Por un lado, nos gustaría hacer a un lado ese miedo a la I.A, al final del día es una herramienta humana y se usará por humanos, así que puedes aprender a usarla, más allá de la parte técnica, usarla como estratega de soluciones y aportar a tu empresa soluciones nuevas, antes no vistas.

Por otro lado, la misma tecnología que te “amenaza” también te empodera, por ejemplo si te encuentras entre los desafortunados que perdieron su trabajo en los despidos masivos de la “big tech” que realmente no tiene nada que ver con la I.A, o estás en la huelga de artistas y actores de Hollywood por lo la amenaza de la I.A, date cuenta que puedes, gracias a esta tecnología y a las plataformas que ya existen y que son muy populares, generar tu propio canal de comunicación, expresión e independencia.

Si tienes a tu cargo equipos creativos, de marketing, de desarrollo de productos, etc, estas tecnologías abren las puertas para llegar a audiencias de formas antes no pensadas, pero tienes que conocerlas y entenderlas y para eso debes de abrir tu mente hacia las cosas nuevas, no queremos decir que todo lo que has aprendido no sirva ya para nada, pero es hora de aprender nuevas tecnologías, nuevas estrategias de comunicación y nuevas formas de trabajar en equipo, afortunadamente, como lo mencionamos en este artículo, hay un sin fin de plataformas donde puedes encontrar cursos y micro cursos que te enseñaran lo necesario para entrar en acción.

Si te preguntas qué opciones hay, dentro de esquemas un poco más tradicionales, para esta nueva educación, aquí te vamos a dejar dos muy buenas opciones

Para educación primaria, secundaria y preparatoria, esta, en el EdoMex, pero con modalidad on line desde cualquier parte de la república el Liks, esta es una excelente opción y posiblemente la única en México con un sistema de aprendizaje, avalado hoy por la SEP basado en aprendizaje experiencial, donde la tecnología sirve como herramienta de empoderamiento creativo desde los primeros años de formación. https://www.liks.co/

Si buscas una formación universitaria o maestría enfocada en temas tecnológicos, desarrollo técnico creativo, donde también puedes encontrar tecnología deportiva y ciencias del deporte, la universidad Amerike en la CDMX es la opción ideal.mejora del planeta, de la sociedad y de la experiencia de vida. amerike.edu.mx

Estamos en una era donde la tecnología, la naturaleza y el ser humano se unen para colaborar para la mejora del planeta, de la sociedad y de la experiencia de vida.

Tendrá sus retos, si, pero son estos retos los que brindan las oportunidades para las empresas y el bienestar del futuro.

Aquí pueden ver una entrevista que tuvimos con Manuel del Valle en su programa “Buscando el Flow” donde abordamos estos temas a más profundidad.

