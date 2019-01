El Salvador desmiente rumores sobre cancelación del TLC

De acuerdo al Ministerio de Economía, la información relacionada con una posible cancelación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y El Salvador no es de carácter oficial. Esta noticia surgió de un rumor que se generó a partir de publicaciones periodísticas hechas en ese país norteamericano, indicó Luz Estrella Rodríguez, ministra de economía.

Según publicaron la semana pasada los periódicos estadounidenses El Nuevo Herald y McClatchy DC Bureau, Washington estaría pensando en bloquear el acceso preferencial de los productos que exporta El Salvador al mercado estadounidense. Bajo la misma medida quedarían afectados Nicaragua y República Dominicana.

Medios de la región centroamericana retomaron la idea de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando sacar a El Salvador, Nicaragua y República Dominicana del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD).

“Me parece que este rumor se ha utilizado más de manera electoral, porque no tiene un fundamento real. Hemos buscado la información si el presidente Trump ha dado tal aseveración y no hemos encontrado nada. Nuestra embajada ha informado que la agencia de Estados Unidos que da las informaciones oficiales de temas económicos no ha vertido ninguna opinión como tal. También hemos hablado con las autoridades y bilateralmente nos han dicho que este tema no está en discusión o en estudio”, expresó la titular de Economía.

Las publicaciones de los rotativos estadounidenses sugieren que la principal razón para que Estados Unidos quiera evaluar sus relaciones comerciales con El Salvador se debe a que en agosto del año pasado el Gobierno salvadoreño dio a conocer su decisión de romper las relaciones diplomáticas y comerciales con Taiwán, y a su vez establecer una nueva relación diplomática y comercial con China.

“Desde que nosotros iniciamos las relaciones comerciales con China, no hemos tenido ninguna información o consultas sobre el tema de materia económica (de parte de Estados Unidos)”, comentó Rodríguez.

Además, la ministra aseguró que cancelar el CAFTA-RD o excluir países no es una labor sencilla porque requiere una serie de procesos. En esa línea, la semana pasada, la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) explicó que el CAFTA-DR no incluye en sus cláusulas la revisión para excluir a un determinado país, sino procesos de revisión periódicos, generalmente para mejorar el acuerdo.

Voceros de COEXPORT detallaron que si Estados Unidos decidiera dejar fuera a un país, tendría que denunciar el tratado.