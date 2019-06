El sexenio de EPN dejó millonadas a algunos medios de negocios

De los 53,344 millones de pesos que el gobierno federal entregó a medios por concepto de gastos de comunicación y publicidad, algunos títulos de la prensa mexicana de negocios se llevaron una buena cantidad de recursos.

Domina esta alineación El Financiero, periódico de Grupo Lauman, que en sus diversas razones sociales recibió casi 401 millones de pesos. Estas razones sociales son: El Financiero Comercial, El Financiero Marketing y El Financiero SA de CV.

En segundo lugar figuró El Economista, medio que preside el empresario Jorge Nacer Gobera. Durante el sexenio pasado, esta empresa se llevó casi 254 millones de pesos.

Por su parte, la revista Expansión, como tal, se llevó más de 157 millones de pesos. Cabe destacar que otras marcas de Grupo Expansión, que durante el sexenio de EPN perteneció a diversos grupos empresariales (como Time Inc., Southern Cross y Grupo 5M2), también se llevaron diversos contratos por algunas de las razones sociales afiliadas o relacionadas durante ese tiempo. Una de ellas es, por ejemplo Turner Broadcasting Systems (dueña de la cadena CNN), que en el sexenio recibió, de acuerdo con la información ofrecida por el INAI, 9.2 millones de pesos. Por su parte, Hearst Expansión, obtuvo 860, 173 pesos y TBS Expansión 524,096 pesos.

En su caso 5M2 (la actual dueña del grupo editorial con el que en 2017 conformó GrupoCincoM) durante el sexenio pasado) y sus diversas afiliadas, se llevaron el sexenio pasado casi 562 millones de pesos. Entre las marcas que recibieron recursos por publicidad figuran: 5M2 Andenes, 5M2 Digital, 5M2 SA de CV, y Cinética Producciones.

Por lo que hace a Forbes México, los contratos de publicidad recibidos durante la gestión anterior suman 4.040 millones de pesos por los años 2013 a 2017. En 2018 Media Business Generators SA de CV, la empresa matriz de esta publicación, no obtuvo un sólo contrato de publicidad del gobierno federal.

Asimismo, medios internacionales de negocios también se llevaron algunos contratos. Por ejemplo, el Financial Times se llevó casi 5.3 millones de pesos, The Economist, 2.4 millones, el Wall Street Journal 851,000 pesos y Forbes Inc. 87 mil pesos

Otros medios de negocios no figuran directamente en la lista entregada como el INAI. Revistas como Mundo Ejecutivo, Alto Nivel o Fortune no se incluyen en la relación. Editorial Televisa, que maneja algunos títulos de negocios, se llevó casi 120 millones de pesos.

