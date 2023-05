El silencio nos define

Por: Lucrecia Iruela

El que calla otorga. Si no expresamos nuestra opinión estamos afirmando de alguna manera. O al menos este dicho popular así nos ha acompañado durante siglos. El ser humano ha establecido esto como auténtico y veraz. La sociedad ha establecido el pacto no verbal del silencio como afirmación.

Pero todos sabemos que el silencio tiene muchos matices. Nos callamos por muchas razones. No porque estemos de acuerdo con el otro, ni mucho menos que se nos identifique con la opinión del otro.

Esta presunción de asumir lo que no hemos dicho, ha sido un hecho durante muchas décadas en el ámbito empresarial. El tener voz, el tener voto, el ser vocal daba autoridad y status. Por el contrario el que se callaba se le asignaba como subordinado, y generalmente atajaba las decisiones de los demás.

Lo tácito no puede ser explícito, ni expreso. La expresión marca la diferencia. Sin embargo, el silencio es poderoso. El silencio incluso puede ser elocuente. De lo que no hay duda es que los silencios son parte de la comunicación y el saber manejarlos es parte de la destreza de ser un buen orador y comunicador.

Recuerdo las clases de Derecho en la Universidad de San Diego, California, con mi estimado profesor Michael Devitt, siempre decía que él aprendió a usar el silencio en los Tribunales. Se puede pasar rápidamente de dar y presentar la información de forma brillante y convencer al jurado y al juez a poner el riesgo todo el éxito… si se habla de más.

Hay que saber callar a tiempo. Tenemos que aprender a saber callar en el momento adecuado. Posición sumamente importante en los juicios pero no menos importante en las empresas. En realidad, en la vida.

En muchas ocasiones, una vez que hemos sido elocuentes y acertados con el mensaje, el impulso de seguir hablando ya no aporta nada. La mayoría de las veces somos repetitivos y la calidad del contenido se diluye. Como dice el coach ejecutivo numero 1 votado por multiple multinacionales – mi gran amigo – el Doctor Marshall Goldsmith, “no debemos añadir mucho valor”. Goldsmith recalca el concepto de “no aportar mucho valor- in english “adding too much value” porque es un error muy común entre los ejecutivos. El error de tener siempre la maxima autoridad aportando el máximo valor posible en cada intervención, aunque las ideas originales vengan de algún empleado o compañero.

El callarnos y escuchar invita a ser mas creativo, a probar cosas nuevas. Nos acostumbra a validar al otro y así los equipos se sienten con mas fuerza de aportar, de contribuir. Se fomenta la capacidad del individuo a generar un impacto positivo y significativo en su entorno. Los ejecutivos que aplican el silencio, la escucha y la validación, crean empresas más productivas ya que las expectativas de contribuir son parte de la ecuación.

Esta cultura empresarial implica estar dispuesto a aprender de los demás, buscar retroalimentación y estar abierto al crecimiento, desarrollo y por supuesto al cambio. Cuando añadimos “demasiado valor.” Mermamos lo descrito. Siendo esto mucho mas acentuado cuando hay mujeres en las reuniones o en los equipos. En palabras de Monica Flores Barragán, Presidente de ManpowerGroup en Latin America “las mujeres tienen que ser mucho mas vocales y levantar la voz”.

El silencio en las conversaciones empresariales tiene aspectos muy positivos. No solo nos ayuda a practicar la escucha activa, sino que ayuda a reflexionar sobre la información recibida, a crear un ambiente seguro donde las personas que nunca se habían sentido con fuerza de aportar, se abren. Inmediatamente los códigos de conducta son distintos porque se abraza el respeto, la igualdad y la confianza.

Este mensaje de silencio para ayudar a la visibilidad, lo extrapolo a cualquier directivo, manager o gerente de equipos donde vean que hay gente que no esta siendo escuchada. Es mas, me atrevería a extender incluso mas la invitación para todos aquellos que no están escuchando de manera consciente y hablan de forma constante y continuada. A todos aquellos que aportan soluciones sin escuchar a los demás. Debemos aprender a utilizar los silencios y a comunicarnos de otra manera.

Contacto:

Lucrecia Iruela, Abogada, Coach ejecutivo, Empresaria. Marshall Goldsmith 100 coaches

