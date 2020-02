El tamaño sí importa: El mercado del ligue

Por Ernesto Piedras*

David Bowie

“As The World Falls Down”

I’ll paint you mornings of gold.

I’ll spin you Valentine evenings.

Though we’re strangers ‘til now…

El mercado de encontrar parejas casuales o más bien permanentes es tan grande como las dimensiones de la población mundial, potenciada por la conectividad contemporánea. Se estima que este mercado de citas en diferentes formatos y desde diversas aplicaciones y dispositivos de telecomunicaciones alcanza a nivel mundial un valor superior a los 12 mil millones de dólares. En México, la población de 16 años o más, es cercana a los 90 millones de personas (72.5% de la población total), prácticamente todas con una línea celular y la mayoría de ellas, internautas regulares.

Efectivamente, la masificación global de las redes sociales y la creciente adopción tecnológica y digital han transformado sustancialmente las dinámicas y formas de comunicación e interacción entre la humanidad.

El amor y la interacción del ligue son dos campos que han evolucionado a partir de la adopción del internet fijo y sobre todo móvil, al ser ventana de acceso a servicios de mensajería instantánea, redes sociales, SMS, voz, aplicaciones para ligar, distribución de contenido erótico y pornográfico, entre muchos otros.

Las redes sociales y las aplicaciones de ligue son un mecanismo eficiente para conocer personas afines o lo que se quiera buscar, con el propósito de entablar una relación amorosa o casual, que se suman a los encuentros de tipo más tradicionales como bares, socialización con amigos, “ser presentado” con alguien, etc. Estas apps no sustituyen esos formatos ya establecidos, sino que los complementan.

Por ejemplo, el creciente uso de redes sociales y aplicaciones para citas han provocado que el conjunto de personas disponible (la Oferta, en el mercado del ligue) para cualquier individuo (la Demanda) aumente de manera considerable.

Es decir, un mercado que crece de forma dinámica.

Entre las tendencias identificables en la actualidad, está que aquellos usuarios que busquen una relación formal pueden ser los menos beneficiados por esta nueva operatividad. Sin embargo y a pesar de ser la minoría, cuentan con un importante beneficio en su proceso de búsqueda, ya que cuentan con más información acerca de la disponibilidad y atributos de candidatos y candidatas, con lo que este segmento del mercado se lubrica en su operatividad y eficiencia.

Por su parte, para aquellos usuarios más “de paso”, en búsqueda de citas casuales, es mayor la probabilidad de anotar en su lista un encuentro.

A pesar de la incertidumbre y varianza del éxito o fracaso de las experiencias personales de cada usuario de estos servicios, la realidad es que su uso y adopción ha proliferado significativamente entre los mexicanos y sin duda seguirá aumentando su relevancia para el relacionamiento en los próximos años. Se observa también que esto es más marcado en las nuevas generaciones, que nacieron digitales y móviles y, con todo, más intensivos en el uso de plataformas digitales para la interacción social, incluido el ligue.

A la Caza en las Redes Sociales

Entre los 85.2 millones de internautas en México, 99.1% hacen uso de redes sociales, evidencia categórica de su masificación. Casi la mitad de ellos (44.8%) se ha involucrado sentimental o sexualmente con alguien que conocieron en una red social.

Se dice siempre que el tamaño importa y, en este caso, el del mercado en términos de usuarios de redes para el relacionamiento asciende a 37.8 millones.

En términos de la eficacia de estas redes, 64% de los usuarios afirman que el uso de éstas ha beneficiado sus relaciones de pareja, no sólo en número, sino también en variedad.

Entre las redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas para ligar, destaca WhatsApp con 33.3% de las preferencias, seguida de cerca por Facebook con 25.1% e Instagram con 17.4% del total de los usuarios. En contraste, Twitter se ubica como una de las redes sociales con menor uso para ligar con tan sólo 6.4% de la preferencia.

Ligando desde las Apps

Para nadie es un secreto ya que las aplicaciones de ligue son un medio importante, crucial para muchos, en la búsqueda de una relación amorosa o sexual.

Entre los internautas mexicanos, 38.3% (32.5 millones) utiliza o ha utilizado al menos una de estas aplicaciones, esto es, 3 puntos porcentuales más que en 2019. Incluso, la proporción de usuarios que usa éstas tras un rompimiento amoroso es ligeramente mayor, al contabilizar 40.6% del total.

Así, pareciera que estas apps se han convertido en un territorio del despecho, una especie de complemento o hasta sustituto de las cantinas para muchos en el pasado, y por qué no, aún en el presente.

No obstante, el uso de estas aplicaciones no se realiza de forma continua, sino de manera intermitente, al desactivar (o activar) su cuenta dependiendo de su interés en un momento en particular.

Es así como únicamente, 28.9% de los internautas tiene una cuenta activa actualmente.

El mercado de aplicaciones revela hoy a tres grandes jugadores o territorios de preferencia de sus ligadoras y ligadores, con las tres primeras (Tinder, Bumble y Badoo) concentrando a cuatro de cada cinco suspirantes.

Tinder (con funciones como swipe, match super like, boost, rewind entre otras) lidera con un margen muy superior los demás, con casi la mitad de los usuarios (participación de mercado de 47.0%), seguido de Bumble (aplicación no sólo dedicada al mercado del ligue sino también a la formación de amistades y contactos profesionales), Badoo (basada en la geolocalización y en las personas que “te encuentras” en el camino) Happn (permite identificar a otro usuario en el moemento en el que te cruzas con él en la vida real) y Grindr (chat abierto enfocado en encuentros entre parejas gay) con 18.6%, 10.9%, 4.9% y 4.3% de las preferencias, respectivamente.

La mayor base de usuarios de Tinder habilita economías de red y así, una mayor posibilidad de encontrar una pareja o ligue potencial, al ser la app de ligue con mayor concurrencia. En otras palabras, el que entra a esta app encuentra una oferta y variedad que amplifica sus posibilidades de hacer Match.

Preferencias de Uso y Efectividad de las Aplicaciones de Ligue

El perfil del usuario determina la preferencia por el uso (¡o no!) de estas aplicaciones. Entre los usuarios se identifica que:

34% afirma buscar una relación formal

27% utiliza estas plataformas para tener un encuentro sexual casual

20% busca amigos en estas plataformas (¿están en la app equivocada?)

8% encuentra compañeros para alguna determinada actividad

2% para tener relaciones sexuales no convencionales (como tríos y orgías), y

la proporción restante (9%) para conocer su funcionamiento y/o conocer personas diferentes (¡ayajaaaa!)

Al momento de utilizar una aplicación de ligue, la creatividad en la creación del perfil toma relevancia crucial para el éxito del usuario.

En ese sentido las principales características que destacan los usuarios son: intereses (85%), apariencia física (59%), frecuencia de viajes (25%), trabajo estable y bien remunerado (17%). Sólo 7% de los usuarios reconocieron haber mentido o exagerado alguna de estas características. Adicionalmente, 2 de cada 10 personas utilizaron alguna herramienta para editar sus fotos de perfil.

Las principales características que busca un mexicano en otra persona a través de una aplicación de ligue coinciden directamente con las características visibles por los usuarios en la creación de su perfil. Los mexicanos buscan a una pareja que tenga intereses en común (81%), sea guapo/guapa (73%), o sea que verbo mata carita y, estabilidad económica que deriva de tener un buen trabajo y salario (50%).

Además, para 2 de cada 3 mexicanos es importante que la persona objetivo sea soltera.

También es cierto que algunos usuarios han experimentado situaciones no gratas con el uso de estas aplicaciones, tal que 1 de cada 3 usuarios concertaron una cita con alguien que físicamente no se parece a las fotos que subió a su perfil.

En tanto que más de la mitad de los usuarios (52%) perciben como regular su experiencia en estas aplicaciones, sólo 29% afirmaron haber tenido una buena experiencia, el 19% restante calificaron como mala su experiencia.

En cuanto a los hábitos de uso, 35% reportaron un uso intensivo al utilizar estas aplicaciones todos los días, mientras que 20% la utiliza en promedio una vez al mes. En cuanto al gasto destinado en el uso de estas apps, solo 1 de cada 10 realizaron pagos para hacer más eficiente su búsqueda de pareja, de los cuales 7 de cada 10 fueron menores a $200 pesos.

Indudablemente, el mercado del romance se ha vuelto más dinámico y eficiente con el creciente uso de las redes sociales y las apps de ligue, con cada vez más personas dispuestas a utilizarlas. Más de la mitad de los no usuarios afirman tener interés en usar estas plataformas para encontrar a su media naranja o para darle gusto al cuerpo.

Así, estos canales se han convertido en principales vías para el relacionamiento humano. Hoy la interacción entre usuarios es más eficaz, con la posibilidad de ser para un sólo encuentro o para toda la vida.

Finalmente, y como se planteó anteriormente, las redes sociales son una herramienta de gran potenciación del relacionamiento de parejas, en el formato que cada uno decida elegir. ¿Sustitutos o complementos? Sin duda ambos, según cada quien decida emplearlos y balancearlos, pero definitivamente no son sustitutos perfectos. Porque es claro que, en su utilización, hoy y por mucho tiempo, las redes sociales y aplicaciones de ligue requieren también de la interacción y del contacto social.

Contacto:

[email protected]

@ernestopiedras

*El autor es director general de The Competitive Intelligence Unit y Nomisma Consulting.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.