El TLCAN ha sido un horrible desastre para este país: Trump

Representantes de diez automotrices estadounidenses y extranjeras acudieron a la Casa Blanca para presionar por estándares más flexibles sobre la eficiencia de combustibles en el país al 2025, y el presidente Donald Trump empleó la ocasión para criticar nuevamente el acuerdo comercial TLCAN con México y Canadá.

Un borrador de propuesta emitido por el Departamento de Transporte de Estados Unidos llama a congelar los requerimientos de eficiencia de combustibles en los niveles del 2020 hasta el 2026, en lugar de permitirles incrementarlos, tal como se planeaba anteriormente, señaló Reuters.

Se espera que el Gobierno de Trump presente públicamente la propuesta más adelante este mes o en junio.

“Estamos trabajando en los estándares y en los controles medioambientales”, dijo Trump a periodistas durante la reunión, refiriéndose a las normas sobre eficiencia de combustibles para las automotrices en el caso de autos y camiones ligeros en Estados Unidos.

Trump dijo que desea que las automotrices fabriquen más vehículos en Estados Unidos y que exporten más autos.

Pero buena parte de la reunión del viernes se enfocó en el TLCAN. Trump describió como terrible el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y dijo que las negociaciones para actualizarlo aún estaban en curso.

“El TLCAN ha sido un desastre horrible, horrible para este país y veremos si podemos hacer que sea razonable”, dijo Trump.

Las automotrices consideran que el TLCAN ha sido un éxito porque les ha permitido integrar la fabricación en Norteamérica – incluyendo México y Canadá – y hacer las manufacturas competitivas con Asia y Europa, por lo que destacan el incremento visto en la producción de vehículos en las últimas dos décadas con la implementación del acuerdo.

En la reunión con Trump en la Casa Blanca participaron los presidentes ejecutivos de General Motors Co, Ford Motor Co, Fiat Chrysler; junto con ejecutivos en Estados Unidos de Toyota Motor Corp, Volkswagen AG, Hyundai Motor Co, Nissan Motor Co, Honda Motor Co, BMW AG y Daimler AG. (Reporte de David Shepardson en Washington.