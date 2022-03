El trabajo híbrido será una ventaja competitiva para las empresas: WeWork

La pandemia cambió la formal en la que trabajamos. Desde el 2020 los empleados han adoptado, y de buena manera, la modalidad del trabajo híbrido: una combinación entre el trabajo presencial en oficina y el remoto. Una encuesta que levantó WeWork, a través de dos consultoras, indica que en Latinoamérica el 81% de los empleados consideran que el trabajo híbrido es el modelo ideal para desempeñar sus funciones.

Esto provocó como nunca antes que las oficinas tradicionales se hayan vaciado. Tan solo en la Ciudad de México se estima que hay 1.5 millones de metros cuadrados de oficinas subutilizadas, de un parque de más de 5 millones de metros cuadrados de oficinas. De hecho, el gobierno de la capital mexicana promueve la reconversión de oficinas a vivienda, para dar un nuevo aprovechamiento a ese espacio que hoy está subutilizado.

En el marco del Foro Forbes 30 Promesas de los negocios 2022, el CEO de WeWork México, Álvaro Villar, presentó los resultados de la encuesta que a través de la consultora brasileña HSM y la consultora global Egon Zehnder, levantaron entre 10,000 empleados de México, Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Los resultados fueron claros: el trabajo híbrido es un modelo que llegó para quedarse y que proporciona un equilibrio vida-empleo de los colaboradores.

De acuerdo con los datos presentados por el directivo de WeWork, “85% de los encuestados dijeron que el trabajo híbrido es su modelo ideal”, bajo el cual se sienten más productivos; 10% respondieron que el trabajo totalmente remoto y 5% “cree en volver de manera presencial toda la semana a los espacios de oficina”.

Además de la productividad, 95% de los empleados encuestados consideran como una ventaja del trabajo híbrido el reducir o evitar los traslados hacia sus centros de trabajo, ya que el congestionamiento vehicular y los largos tiempos de viaje es uno de los grandes desincentivos para asistir a la oficina.

En el caso de México, dijo Villar, los empleados consideran que el trabajo híbrido se podría empatar con dos o tres días de trabajo presencial a la semana por considerar que la interacción física entre colaboradores es importante para dejar fluir las ideas y la creatividad. “Estos dos o tres días son datos diferentes a Estados Unidos o Europa, donde se prefiere un día a la semana. Creo que esto es parte de la idiosincrasia de México de crear estas interacciones”, apuntó Álvaro Villar.

Álvaro Villar, General Manager en WeWork México y Centroamérica. 23 de marzo 2022. Foto: © Andrea Gama Del Valle.

El directivo de WeWork México refirió que en el país 64% de las empresas tienen plenamente ejecutado el trabajo híbrido, lo cual habla de una maduración de este modelo de trabajo. “En Argentina este 64% es un 30%, en Chile es 40% y en Brasil o Colombia es un 50%. Esto habla de una maduración del modelo híbrido, no es algo que tenemos que empezar de cero, ya hay muchas empresas que lo han adoptado y están ejecutándolo en el día a día”.

Pese a esto, la encuesta de WeWork sobre los modelos de trabajo en Latinoamérica arrojó que los CEO y altos directivos, pertenecientes en su mayoría a la generación baby boomer, “declaran en un 40% que la no presencialidad durante la pandemia afectó su cultura organizacional”.

“El gran reto que vemos nosotros al ser un proveedor de espacios de trabajo híbrido, es la combinación o el balance que tiene que existir entre los departamentos de recursos humanos que quieren empoderar al colaborador, y este tomador de decisión que entiende que hay un aspecto clave en la presencialidad de ciertas actividades”, comentó Álvaro Villar.

El 29% de estos CEO o altos directivos ve los espacios de coworking como una opción para el trabajo remoto. Y es que, aclara Villar, el trabajo remoto no significa solamente trabajar desde casa, sino va “más allá de un espacio de oficina central, tenemos que amplificar esa definición del trabajo remoto. Trabajar de manera remota es trabajar de una oficina que no es la central, desde otra ciudad, una cafetería, otro país, hay un sinfín de posibilidades, no podemos simplificarlo solamente a trabajar desde casa”.

Álvaro Villar. 23 de marzo 2022. Foto: © Andrea Gama Del Valle.

“¿Cómo denominamos los espacios de trabajo del futuro? El espacio del futuro no es un solo lugar, el espacio del futuro es la combinación de opciones, el poder trabajar desde oficina, desde casa, desde diferentes ciudades, diferentes países. Hoy hay una transición, la toma de decisiones antes se hacía desde un CEO y hoy esa toma de decisiones está en el colaborador”, añade el directivo de WeWork México.

Para Álvaro Villar los datos son concluyentes: las empresas tienen que adoptar el modelo de trabajo híbrido si quieren ser competitivas en un mercado laboral cada vez más marcado por la transformación digital y la no presencialidad. “Hoy el tener la posibilidad de ir a diferentes ubicaciones y con esto reducir los trayectos de nuestros empleados es un punto clave”

“Cuando hablamos de la guerra de talentos, de retener colaboradores, ahora que hay tanto movimiento en el mundo de emprendedores en México, esto va a ser un factor clave. Cualquier empresa que no ofrezca opciones flexibles se va a quedar fuera del mercado porque simplemente no va a ser competitiva contra las demás que sí están empoderando al colaborador”, destaca.

“El poder elegir el cómo, cuándo y dónde trabajar ya va a ser parte de los beneficios que tenemos dentro de nuestras prestaciones. Igual que tenemos vales de comida, vales de transporte, seguro médico, el poder elegir y crear ese balance entre vida y trabajo va a ser clave para las empresas. Entendemos que el valor está justo en ese balance entre poder trabajar presencial y de manera remota”, concluye.

