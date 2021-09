El turismo vive una nueva conciencia social

El mes de septiembre llega a su final; vamos dejando atrás el patriotismo de nuestras fiestas de independencia para enfilarnos hacia la recta final del 2021 que parecería ser el epílogo de una pandemia que nos ha acompañado por cerca de dos años. La Organización Mundial de Turismo, ha calculado los efectos mundiales de las restricciones por Covid-19 por más de 2.4 billones de dólares en el 2020 y las cifras no son alentadoras para este 2021.

La llegada del otoño anuncia nuevos horizontes para la industria turística mundial, las aerolíneas van retomando el vuelo, el pasajero pierde miedo acostumbrándose a una nueva normalidad, los destinos comienzan a desempolvarse y los restaurantes van recuperando su dinamismo, aunque nuevas restricciones no dejan de ser una amenaza. La llegada de las vacunas, a pesar de las nuevas variantes del virus, producen un estado de tranquilidad en una economía que estuvo prácticamente en coma por mucho tiempo y que, aunque aún no se recupera, sus signos vitales comienzan a ser más optimistas y, aunque muchas personas siguen renuentes a vacunarse y los países buscan implementar medidas para contrarrestarlo, la realidad es que poco a poco el cielo se aclara para muchos negocios y destinos.

A pesar de este panorama, queda claro que el mundo ha cambiado para siempre, nuestra forma de relacionarnos no será la misma, las condiciones de viaje serán sometidas a nuevas regulaciones a las que habrá que adaptarse y la vida retomará su curso bajo nuevas perspectivas.

El turismo es sólo un espejo de nuestra sociedad, el sentido de su existencia tiene que ver con la vida de las personas, sus inquietudes, sus deseos, sus anhelos y necesidades. Es posible que el entorno y las condiciones cambien de una u otra forma, pero no cambia la persona en sí misma y el éxito de la industria turística dependerá precisamente de entender como adaptarse a las nuevas realidades sociales.

Las herramientas del mundo moderno, potencializadas muchas de ellas en estos tiempos de virtualidad, son sólo eso: herramientas. El turismo no es la digitalización, no es la robotización de los servicios, el turismo no es una fotografía llena de likes. El turismo es el anhelo de vivir una realidad que nos saque, aunque sea por un momento, de la cotidianeidad. Las herramientas son útiles y necesarias sólo si son capaces de producir en el turista una experiencia que lo vivifique. El enfoque en esta nueva realidad debería ser por tanto; el de mejorar la experiencia, no la herramienta. ¿Hacia dónde vamos entonces?

La Organización Mundial de Turismo, como organismo de las Naciones Unidas, desde 1976 busca la promoción y el desarrollo de un turismo sostenible y dinámico para bien de las personas. Los nuevos tiempos de la dinámica turística tendrán que adaptar sus herramientas de promoción a la nueva realidad digital, pero no pueden alejarse del desarrollo y la sustentabilidad. La vulnerabilidad de estos últimos años y la fragilidad climática ha generado una conciencia social que moverá el interés del viajero. El secretario general de la ONU, Antonio Gutierres, dice: “el turismo puede hacer mucho bien en nuestro mundo, con un papel en la protección de nuestro planeta y su biodiversidad y en la celebración de aquello que nos hace humanos: desde el descubrimiento de nuevos lugares y culturas hasta la conexión con nuevas”. La tendencia parece que será hacia el turismo regional, urbano, sostenible; hacia un turismo que siga produciendo una experiencia personal con la conciencia del entorno natural de nuestro planeta, las empresas y destinos que quieran seguir siendo competitivos, deberán alinearse a esta nueva conciencia social que produzca experiencias positivas en el visitante y beneficios para el planeta.

Contacto:

Luis Javier Álvarez Alfeirán, MA, director de Le Cordon Bleu-Anáhuac

