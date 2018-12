El único problema que tiene nuestra economía es la Fed: Trump

Reuters; El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el lunes a la Reserva Federal y describió al banco central como el único problema que tiene la economía de su país.

“El único problema que tiene nuestra economía es la Fed. Ellos no tienen sensibilidad para el mercado”, escribió Trump en Twitter. “La Fed es como un golfista poderoso que no puede anotar porque no tiene delicadeza -no puede con los golpes suaves!”, agregó.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch – he can’t putt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018