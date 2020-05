El valor de los datos ante el #COVID19

2.3 millones de visualizaciones reportaba hasta el fin de semana, el mensaje del Subsecretario Hugo López-Gatell desde su cuenta @HLGatell con motivo de las notas aparecidas en diversos medios sobre las cifras en México por la epidemia de COVID 19.

En apenas un lapso de días, medios internacionales como El País, The New York Times y The Wall Street Journal expresaron con diversos matices, discrepancias respecto a los números dados a conocer por el gobierno mexicano por la pandemia.

No han sido suficientes las conferencias de las 7 pm desde Palacio Nacional, ni la puesta a disposición de la evidencia científica “relevante, actualizadas y de calidad” (sic) para informar la toma de decisiones sobre el coronavirus. Todo ello parece insuficiente para persuadir a una parte de la opinión pública de que las autoridades mexicanas están tomando las mejores decisiones sanitarias, entre las posibles, y que hay transparencia en los datos.

Bajo el título “Cifras ocultas: México desatiende ola de muertes en la capital”, la nota del 8 de mayo del The New York Times afirma que “El gobierno mexicano no informa de cientos, posiblemente miles, de muertes por el coronavirus en Ciudad de México…”. La nota toma como ejemplo la Ciudad de México, cuyos “funcionarios” habrían mostrado al corresponsal “datos” sobre más de 2500 muertes por el virus mientras que el gobierno federal solo ha informado 700 decesos.

¿Con qué reservas deberíamos tomar las notas periodísticas en tiempos de COVID-19? Hasta hace poco la recomendación hubiera sido asumir con suficiente credibilidad la información publicada en medios mundialmente conocidos como los citados. Pero en los tiempos que corren, otro tipo de proyectos independientes están dando el ejemplo de cómo informar de manera innovadora y con rigor científico.

Desde la dispersión del COVID-19 en todo el mundo, la cobertura mediática se ha concentrado en el número de decesos, lo que deja de lado otros datos relevantes para que el público valore con mayores elementos informativos el desarrollo de la pandemia. En el caso mexicano los medios han puesto su foco de atención en el número de defunciones por el COVID-19, en cuyo contexto las recientes notas como la de NYT terminan por incurrir en lo mismo que critican, en vez de debatir con base en estadísticas de calidad.

La polémica generada por la cobertura periodística de diversos medios internacionales nos lleva a ponderar el valor de la información científica para las decisiones políticas. Lejos de pensar que el conocimiento científico está reservado para una selecta comunidad de expertos, la pandemia pone de manifiesto la necesidad de convertir ese saber en información socialmente útil, tanto para orientar el actuar individual como para encontrar las mejores soluciones colectivas.

A lo largo de las semanas de confinamiento en México, el empuje de académicos y expertos de tener datos abiertos ha hecho posible que podamos conocer modelos, herramientas, mapas y análisis independientes, que han abonado a que las autoridades presenten información cada vez más completa. Más allá del ruido en redes sociales, el debate científico sobre el COVID-19 pone en evidencia la enorme complejidad para recopilar datos con oportunidad y veracidad sobre contagios, pruebas, pacientes hospitalizados y defunciones, por citar solo algunas variables.

En México, con un sistema de salud castigado por décadas, la pandemia arroja enormes retos para registrar datos confiables cuando, por ejemplo, las infraestructuras tecnológicas son tan dispares entre estados y ni hablar a nivel municipal. Bienvenido el debate de investigadores y expertos que escrutan la información de las autoridades sanitarias y que ponen a disposición su trabajo para sumar a la calidad de las decisiones públicas.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.