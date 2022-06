El Zócalo y otros sitios, libres de humo: prohíben fumar en estos 11 espacios

Primero fue el corredor peatonal de Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde inició la declaratoria de espacios públicos abiertos libres de humo de cigarro; ahora en el Zócalo y sus sitios aledaños también estará prohibido fumar, tanto tabaco como vapeadores y cigarros electrónicos.

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México publicó un aviso en la Gaceta Oficial en el que detalla los nuevos espacios donde estará prohibido fumar, y se trata de los siguientes sitios públicos del Centro Histórico:

El Zócalo de la Ciudad de México.

La Plaza de la Mexicanidad, frente a la Suprema Corte de Justicia.

Plazas: Manuel Gamio, del Seminario, el Empedradillo, que están a los costados de la Catedral.

La plaza que está ubicada en la calle de Monte de Piedad.

El corredor peatonal Francisco I. Madero.

Los portales del Edificio de Gobierno, entre Pino Suárez y 20 de noviembre.

Los Portales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, entre 20 de noviembre y 5 de febrero.

Los portales del Zócalo entre 16 de septiembre y Madero.

La calle 20 de Noviembre, entre el Zócalo y Venustiano Carranza.

Lee más: OMS premia a AMLO por control de tabaco; prohiben vapeadores por decreto en México

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que “toda esta zona se considera libre de humo de tabaco y en general libre de emisiones de humo para proteger a las personas no fumadoras. Es una medida de salud, de protección del medio ambiente y, también, es una medida que busca proteger la circulación en estos grandes espacios”.

“Se hará una campaña de información, se colocarán algunas señalizaciones y habrá una supervisión para que pueda llevarse a la práctica este aviso que emite la Agencia de Protección Sanitaria y que entra en vigor el día de hoy, en el Día Mundial Sin Tabaco”, añadió.

El funcionario precisó que las sanciones para las personas que no respeten esta nueva prohibición de fumar en el Zócalo y sus aledaños “no se inventan ni se crean con este aviso, simplemente lo ya establecido se aplica también en estas zonas. Ya hay toda una reglamentación que se aplica en el caso de los espacios donde no se puede fumar, son las mismas sanciones”.

Más información: Hogares mexicanos gastan más en comida y tabaco que en salud: revela encuesta del Inegi

“Es vocación del gobierno estimular la información, la concientización, el gobierno no tiene una orientación punitiva, sino fundamentalmente concientizadora, eso es lo que se va a priorizar, pero la sanción ya está establecida en las normas que corresponden a la prohibición de fumar en ciertos espacios”, añadió Batres Guadarrama.

Si bien no se apostará por la sanción, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores de la Ciudad de México, fumar en espacios no autorizados podría suponer una multa de 10 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor es de 96.22 pesos, por lo que las sanciones económicas alcanzarían entre 962 y 2,886 pesos.

El artículo 10, fracción XIII menciona que queda prohibida la práctica de fumar (…) en espacios cerrados de trabajo y en sitios de concurrencia colectiva (…) y en cualquier otro lugar que en forma expresa determine la Secretaría de Salud, como es el caso del Zócalo y sus aledaños, como determinó la Agencia de Protección Sanitaria.

Te recomendamos: Atraen a jóvenes al tabaco a través de cigarrillos electrónicos: OMS

“Nosotros no vamos a privilegiar medidas punitivas, sino que vamos a privilegiar medidas informativas. Es importante que para que una norma se eche andar es importante dar mucha información hasta que se convierta en una práctica y en una cultura, eso es lo que vamos a privilegiar, vamos a apostar a la educación y comunicación”, insistió.

El funcionario dijo que no habrá personal especial en el Zócalo y sus zonas aledañas para hacer cumplir las nuevas medidas de no fumar en estas zonas. “Ya hay determinados servidores públicos que realizan ciertas funciones en esta zona y este es uno de los temas que tendrán que supervisarse, pero de ninguna manera se entrará en choque, sino que será labor de concientización”.

Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que en todo momento habrá orientación a las personas que fumen en los espacios donde desde hoy estará prohibido.

“Sabemos que la gente va a cooperar porque así es la ciudad. Hay sanciones que existen, pero estamos confiados en que la gente va a cooperar en el momento en que se informe adecuadamente”, aseveró la mandataria.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado