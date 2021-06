Elecciones Perú 2021: ¿Cómo reaccionarían los mercados ante los primeros resultados?

Pasadas las 7 de la tarde de este domingo, tras el cierre de la votación de la segunda vuelta presidencial en el Perú, la consultora Ipsos Perú difundió el primer resultado a boca de urna de la contienda.

De acuerdo a la encuesta (elaborada para los canales de televisión América y Canal N), la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de derecha, lideró los resultados con 50.3% de la preferencia, frente a un 49.7% de Pedro Castillo, del partido Perú Libre.



Más tarde, la misma consultora difundió los resultados un conteo rápido con cifras reales del escrutinio de 1,700 mesas de votación, que colocaban a Castillo por delante, con el 50.2% de la preferencia y a Fujimori con 49.8%. Aunque se invertía el ganador, el empate técnico se mantenía.

Se trata de resultados preliminares extraoficiales que siguen reflejando la estrecha distancia que persiste entre ambos candidatos (menos de un punto porcentual), pese al avance registrado por Fujimori en la última semana, según anticiparon sondeos compartidos por redes sociales el último sábado.

¿Qué suponen estos resultados preliminares extraoficiales para el mercado de valores peruano y el tipo de cambio? ¿Qué impacto tendrán mañana, lunes, cuando se inicie la semana bursátil limeña?

A la espera del conteo rápido o primer resultado oficial de la autoridad electoral peruana, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa, estima que mañana será un día “tranquilo” tanto en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) como para el mercado del tipo de cambio.

“Creo que no vamos a ver un mercado muy movido mañana ni en lo que viene de la semana. No vamos a ver un mercado con mucha volatilidad como el que hemos visto en las últimas dos semanas”, afirmó Ramos. “Creo que va a bajar la volatilidad, porque todavía hasta que no se conozcan los resultados al cien por cien, los inversionistas van a estar en modo de esperar”, reforzó.

De su lado, César Fuentes, director de la maestría en gestión pública de la escuela de negocios Esan, también observa que los inversionistas están en modo “esperar y ver” los resultados oficiales hacia el fin de esta semana.

Fuentes analiza que aunque se espera que el conteo sea “más sencillo” que en la primera vuelta del 11 de abril pasado –por participar en la segunda solo dos candidatos–, la demora del registro en las zonas rurales podría eventualmente favorecer la posición de Castillo en los resultados finales y en el exterior, a Fujimori. Ante ello, resalta que los mercados mantendrán la expectativa, confiados en la sólida posición fiscal del Perú, que genera tranquilidad en los tenedores de bonos soberanos. “Los tenedores saben que los bonos se pagan”, comentó y agregó que una buena señal para los mercados será la definición del equipo económico que acompañe al futuro Presidente del Perú.

En tanto, Pablo Lavado, economista y profesor de la Universidad del Pacífico, coincidió en que los mercados están atentos al conteo rápido, que se espera la ONPE difunda antes de esta medianoche. “Puede ser que el tipo de cambio suba en función a cómo se esté dado lo oficial y, en particular, si Castillo se va acercando a Keiko”, indicó. Al cierre del viernes pasado, el dólar estadounidense cotizó en S/3,84, de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Por último, Lavado añadió que el conteo rápido de la ONPE tiene un margen de error de 1 punto porcentual por sobre y por debajo de los resultados definitivos. “Es decir, se requiere de 2 puntos porcentuales de diferencia para estar seguro (quién es el ganador o la ganadora)”, completó.



Al cierre de esta edición, la ONPE informó que difundirá los primeros resultados oficiales a las 11.30 de esta noche.

POR: Manuela Zurita / Hugo Flores