Eligen a Héctor Tejada Shaar presidente de la Concanaco Servytur

Héctor Tejada Shaar fue electo presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

El expresidente de Canaco León y extesorero de la Confederación fue electo con 44 votos, equivalente al 90 por ciento de los votos presentes, y representará desde este momento a más de 750 mil empresarios de las Cámaras Confederadas.

“Hemos asumido la responsabilidad de reconstruir los cimientos del sector terciario, para que siga siendo uno de los pilares más importantes de la economía y la estabilidad social de México, además de consolidar nuestro liderazgo nacional con base a una representación responsable, ética, confiable, incluyente y técnicamente factible”, afirmó.

Héctor Tejada Shaar pidió además dejar atrás “la ambición de la política partidista, los pensamientos utópicos, la discordia, la simulación y el engaño” para, desde la unidad, la ética, la responsabilidad y las acciones positivas, poder responder a los retos que presenta la reactivación económica tras la pandemia por Covid – 19.

“Nuevamente quiero dejar constancia de que no pienso caer en provocaciones ni pienso poner nuestra reputación, credibilidad o trayectoria en entredicho por complacer a quienes tratan de imponer su interés personal en este proceso de renovación. No me prestaré a componendas o chantajes ni titubearé en defender nuestro derecho de presidir y representar a nuestra Confederación”, dijo.

La elección se llevó a cabo en el marco de la 105 Asamblea General Ordinaria, la cual fue convocada por Acuerdo 189/104/2021 de su Consejo Directivo en su sesión del 17 de agosto de 2021 y acorde con la determinación adoptada por la Secretaría de Economía. Esta instancia federal avaló la Asamblea, con la representación de Jorge Luis Silva, titular de la Unidad de Apoyo Jurídico.

En dicha Asamblea participaron 115 Cámaras Confederadas de 31 estados y 167 delegados asambleístas. También se renovaron 33 de los 66 consejeras y consejeros de la Confederación, quienes eligieron al nuevo presidente por mayoría de votos.

Héctor Tejada Shaar ofreció crear un grupo de trabajo incluyente, en el que participen todas las presidentas, presidentes, consejeras y consejeros de la Confederación.

“Tenemos mucho que hacer y estoy seguro de que con compañeras y compañeros como ustedes, podremos superar las expectativas y dar y nuevo sentido al trabajo de la Concanaco Servytur”, expresó.

