Ella es la mujer más joven en recorrer todo el mundo

Por Laura Begley Bloom

El 31 de mayo de 2019, una mujer estadounidense, de 21 años, llamada Lexie Alford, puso un pie en Corea del Norte y rompió un récord convirtiéndose en la persona más joven en la historia en viajar a todos los países de la tierra. Al hacerlo, venció a la actual jugadora del récord mundial Guinness de 24 años y se unió a las filas históricas de otros viajeros como Cassie De Pecol, quien se convirtió en la mujer que en menos tiempo visitó todos los países.

Viajar a cada una de las 196 naciones soberanas del mundo es un logro en el que Alford ha trabajado desde que era una niña, aunque en ese momento no lo sabía. Alford creció en una familia que posee una agencia de viajes en California. «Los viajes han sido una parte de mi vida desde antes de que pudiera recordar», dice la joven, quien se describe a sí misma como @LexieLimitless en Instagram. «Mis padres me sacaban de la escuela y me colocaban en un estudio independiente durante semanas y meses a la vez todos los años».

Mientras crecía, Alford dice que su familia viajó a todas partes, desde las aldeas flotantes de Camboya al Burj Khalifa en Dubai, desde Ushuaia en la punta de Argentina hasta las Grandes Pirámides de Giza en Egipto. «Mis padres pusieron mucha importancia en exponerme a todos los estilos de vida en todo el mundo y eso tuvo un impacto muy profundo en la persona que soy hoy», dice ella. «Siempre he tenido curiosidad sobre los estilos de vida de otras personas y cómo encuentran la felicidad».

Alford originalmente no estaba tratando de romper un récord; ella era solo una intrépida viajera. «Honestamente, al principio, simplemente quería superar los límites de lo que pensé que podría hacer con mi vida y ver la mayor parte posible de mundo en el proceso», dice. «No fue hasta que las cosas se pusieron realmente difíciles cuando me di cuenta de que estaba inspirando a las personas que me rodeaban, especialmente a las mujeres jóvenes. Sentir ese apoyo significaba que no podía rendirme cuando las cosas se ponían difíciles. Estaba decidida a mostrarle a todo el mundo que el planeta no es tan atemorizante como los medios de comunicación lo representan y que hay amabilidad en todas partes».

En 2016, Alford se puso seria y comenzó a trabajar en su misión de viajar a cada una de las 196 naciones soberanas del mundo y romper el récord mundial Guinness que anteriormente tenía James Asquith, quien alcanzó en su momento el récord en 2013 a los 24 años de edad.

¿Qué provocó la idea? Cuando cumplió 18 años, Alford se dio cuenta de que había viajado a 72 países. «La primera vez que pensé en romper el récord mundial fue en octubre de 2016 en mi casa, en California», dice Alford. «Me gradué de la escuela secundaria dos años antes y obtuve un título de Asociado de una universidad local. Estaba lista para comenzar mi año sabático cuando abandoné la idea de volver a la escuela y empecé a buscar el récord a tiempo completo».

Alford dice que sus viajes son autofinanciados. Ha realizado algunos tratos de marca y campañas en el camino que ayudaron a financiar su proyecto, pero nunca ha tenido un patrocinio oficial. «Siempre supe que quería tomarme un tiempo libre para viajar, así que he estado trabajando en todos los trabajos que pude encontrar y ahorrar desde que tenía 12 años», dice.

El dinero que ahorró la mantuvo durante el primer año y medio de sus viajes. Desde allí, ha estado trabajando como consultora de viajes en la agencia de su familia cuando está en su casa en Nevada City, California, y también está haciendo fotografías y blogueando mientras está de viaje. «Hago mucha investigación por adelantado para encontrar las mejores ofertas, utilizar puntos y millas para mis vuelos, hospedarme en alojamientos económicos como hostales o crear contenido para hoteles a cambio de hospedaje», dice Alford. «También me aseguré de mantener los gastos generales mensuales lo más bajo posible al vivir en casa con mis padres, no tengo un pago de automóvil ni deudas estudiantiles y no gasto mi dinero en posesiones materiales innecesarias».

En su cuenta de Instagram, Alford a menudo da consejos sobre cómo reconectarse desconectándose. «A algunas personas les resulta extraño, pero en realidad nunca he usado una tarjeta SIM extranjera», dice ella. «Si necesito algo, comenzaré a hablar con las personas que me rodean. Intento mantenerme lo más presente posible al explorar estos lugares porque es un privilegio tener la oportunidad de hacerlo. Nunca quiero perderme ni un segundo de eso.»

Alford dice que lo más destacado de sus viajes fue ir a países inesperados, y a menudo peligrosos. «Los países que tienen una reputación tan mala que la gente no se atreve a ir son los lugares que despiertan mi curiosidad», dice. «Experimenté mucha más bondad y belleza natural en lugares como Pakistán y Venezuela de lo que nunca encontré en los destinos turísticos típicos. Ir a algún lugar sin expectativas y quedarme absolutamente impresionada por lo que encuentre allí ha sido la parte más satisfactoria de este proyecto”.

En África occidental y central fue donde más luchó, debido a visas difíciles, poca infraestructura para el turismo, barreras del idioma y el alto costo de viajar de manera segura. «No hay muchos vuelos, hoteles o guías de habla inglesa, por lo que los operadores tienen el mercado completamente acorralado», explica. «Pueden establecer prácticamente cualquier precio escandaloso que quieran porque no hay muchas otras opciones (además de los viajes en autobús agotadores y potencialmente peligrosos). Viajar en esta zona del mundo engrosó mi piel más que cualquier cosa en mi vida».

Otro desafío extremo fue tachar al último país de su lista: Corea del Norte. Después de meses y años de intentar sortear la prohibición de viajar desde los Estados Unidos, finalmente tuvo la oportunidad de ir a Corea del Norte en mayo, gracias a una laguna que le permitió ingresar oficialmente al país. De acuerdo con los lineamientos del Guinness World Record, visitar la parte norcoreana de las salas de conferencias en la legendaria «casa azul» en el Área de Seguridad Conjunta en la DMZ califica como visita a Corea del Norte. «Honestamente, estoy muy decepcionada de no haber visitado el país correctamente debido a problemas políticos», dice. «Pero volveré a visitar tan pronto como se levante esta prohibición».

Alford todavía está en el proceso de presentar casi 10,000 piezas de evidencia al Récord Mundial Guinness en orden cronológico, pero el reloj de registro se detuvo el día en que ingresó al país número 196. Cuando llegó a Corea del Norte, dijo que sentía una cosa: » Alivio. He estado trabajando a través de la ansiedad extrema durante los últimos seis o más meses superando los obstáculos que se presentan al llegar a algunos de los lugares menos accesibles del mundo», dice. «No fue hasta el momento en esa sala de conferencias oscura, de todos los lugares, que realmente me di cuenta de lo lejos que he llegado».

Algunas personas criticaron a Cassie De Pecol, la persona más rápida en visitar todos los países, por no haber experimentado cada país lo suficiente. Si bien es probable que Alford, de 21 años, reciba comentarios similares por lograr su meta tan rápidamente, pero no está preocupada. «Al final del día, todos preferimos viajar de diferentes maneras», dice Alford. «Algunas personas prefieren pasar meses o años en unos pocos países y otras quieren tener una fuente de muestra del mundo. No importa lo que prefiera, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo».

Alford dice que se tomó su tiempo en la mayoría de los lugares. «Me encanta alejarme de las ciudades capitales, probar alimentos locales, fotografiar la cultura y la naturaleza y quedarme todo el tiempo que pueda», dice. Pero había países en los que Alford se sentía incómoda viajando sola como mujer. «Para ser honesta, pasar semanas en cada país no estaba en mi presupuesto. La menor cantidad de tiempo que pasé en un país fue de dos a tres días. Sudán del Sur, Somalia, República Centroafricana, Mali, Chad y Papua Nueva Guinea son algunos de los países en los que no pasé mucho tiempo porque no tenía los medios para una seguridad adecuada. Me encantaría volver y explorar más de ellos algún día», dice. «Todavía siento que solo he arañado la superficie de lo que hay que ver».

¿Qué es lo siguiente? «Actualmente estoy escribiendo un libro sobre mis experiencias en todos los países y las lecciones que aprendí en el camino. También voy a comenzar a hablar en público. Mi primera charla en TEDx es el 15 de junio. Después de completar esta vida masiva. objetivo, me tomaré los próximos meses para nutrir mi salud física y mental mientras hago planes para el futuro «.

