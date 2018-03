Elon Musk desaparece la cuenta de Tesla y Space X de Facebook

La página de Facebook verificada de la compañía de cohetes SpaceX y de la automotriz Tesla desaparecieron, minutos después de que su fundador, el multimillonario de Silicon Valley Elon Musk, prometió en Twitter que eliminaría, al menos la de Space X, cuando un usuario lo desafió.

“¿Borra la página de SpaceX en Facebook si eres hombre?”, tuiteó un usuario al jefe de Tesla Inc. Su respuesta: “No me di cuenta de que había una. Lo haré”, detalló la agencia Reuters.

Delete SpaceX page on Facebook if you're the man?

I didn’t realize there was one. Will do.

— Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018