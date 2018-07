Elon Musk prueba ‘cápsula’ que podría sacar a niños tailandeses

Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla, publicó en su cuenta de Twitter lo que parece un prototipo de una pequeña cápsula para transportar a alguien pequeño, lo que podría servir para rescatar a los niños tailandeses que aún quedan atrapados en la cueva.

Musk escribió en su cuenta de Twitter como es que piensan contribuir para sacar a los niños tailandeses.

“(Recibimos) algunos buenos comentarios de expertos en cuevas en Tailandia. Hablando con ellos sobre un diseño de cápsula de escape que podría ser lo suficientemente seguro como para intentarlo. También construyendo un tubo inflable con cámaras de aire. Hay menos probabilidades de trabajar, por los contornos complicados, pero es excelente si se hace”, dice Musk.

Some good feedback from cave experts in Thailand. Iterating with them on an escape pod design that might be safe enough to try. Also building an inflatable tube with airlocks. Less likely to work, given tricky contours, but great if it does.

