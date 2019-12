Elon Musk y su Cybertruck protagonizan incidente de tránsito en Los Angeles

Una de las características de la nueva Cybertruck de Tesla es que no posee espejos retrovisores físicos y tal vez ese haya sido el motivo por el cual la prensa de Los Angeles detectó a Elon Musk derribando un indicador de tránsito a la salida del restaurante Nobu.

El elegante Cybertruck, que entrará en producción en 2020, fue visto el sábado pasado en un video compartido en YouTube, en la autopista 405, aunque Musk no es visible en el clip.

Basado en videos de Twitter, Musk estaba afuera del restaurante Nobu con el músico Grimes.

Parece que los valets en Nobu decidieron estacionar el vehículo justo en el centro del estacionamiento, para que los transeúntes pudieran verlo bien.

Sin embargo, al salir del restaurante, el vehículo de Musk pareció derribar un indicador de tráfico, provocando bromas en Twitter. “Manejaba Elon Musk o el piloto automático”, señala un usuario de Twitter.

El Cybertruck hizo un sonido fuerte cuando Musk golpeó el objeto, pero continuó su camino.

Las características básicas de seguridad como los espejos laterales y los limpiaparabrisas parecen estar ausentes del Cybertruck, lo que dificulta la capacidad de conducir sin golpear cosas.

La extraña forma del vehículo también podría haber causado que Musk no viera los puntos ciegos.

Someone had to turn the #CyberTruck pylon smash into a song… might as well be me @elonmusk #Tesla pic.twitter.com/PR8ZfHJG7k

— Bikeview.ca (@bikeviewca) December 9, 2019