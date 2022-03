Embajadora de Ucrania pide a México unirse a sanciones contra Rusia

La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramarétska, agradeció el respaldo de México y sus partidos, pero dijo que está terminando el periodo de los discursos y es hora de acciones firmes, por lo que confió en que el país se una a las sanciones económicas y exclusión de Rusia.

“Agradecemos a cada de ustedes y a sus partidos respectivos por el apoyo que hemos recibido en la embajada y que han expresado en sus comunicados oficiales; nosotros lo apreciamos mucho, pero termina el periodo del tiempo de los discursos y comunicados. Es hora de acciones firmes encaminadas en terminar con la agresión brutal contra Ucrania (..) Esperamos que México se una a las acciones de la comunidad internacional, como son las sanciones económicas, el aislamiento y exclusión de Rusia de todos los foros posibles”, afirmó la embajadora.

En una reunión que tuvo con los diputados de Movimiento Ciudadano, la diplomática dijo conocer la postura de México sobre la no intervención y que la respeta, pero recordó el discurso de presidente de Suiza, Ignazio Cassis, quien dijo: “nunca desde la Segunda Guerra Mundial los derechos de un país habían sido tan violados por otro país. Nadie puede hacerse a un lado. Hacer el juego al agresor no es neutralidad”.

Además, Dramarétska hizo un llamado a la comunidad internacional para que rompa relaciones con Rusia, el cual ataca a Ucrania desde hace más de dos semanas, con un saldo de cientos de muertos y heridos.

“No aceptaremos ningún ultimátum del régimen criminal de Kremlin, no cederemos ni un solo centímetro de nuestro territorio. La integridad territorial y la soberanía de Ucrania no se discuten. Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Kremlin, hacemos un llamamiento a nuestros socios para que sigan este ejemplo. Consideremos inaceptable mantener relaciones con un régimen agresor que ataca abiertamente a un país vecino sin causa, motivo ni aviso previo”, dijo.

Mientras, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, comentó que ser neutral ante una invasión como la que vive Ucrania es estar del “bando agresor”, por lo que se acercará a los coordinadores de las bancadas de la Cámara de Diputados para construir un posicionamiento claro, que se traduzca en acciones estratégicas.

“En un momento en el que se decide agredir a un pueblo, en el que se le invade sin razón a un pueblo inocente, no hay espacio para la neutralidad. La neutralidad, la doctrina Estrada, la doctrina de no intervención, justamente implica escenarios de paz, escenarios de no agresión, ser neutral ante la agresión es estar del bando agresor y nosotros aquí no queremos dejar lugar a dudas de nuestra posición (…). México debe de honrar esa política exterior”, dijo el diputado.

Asimismo, pidió a los legisladores que participen en un esfuerzo internacional para que México ponga sanciones económicas a Rusia por el ataque a Ucrania.

“Participemos en este esfuerzo internacional por imponer sanciones a quien ha agredido a un pueblo valiente e inocente. Y que además se construye en el mediano plazo una política exterior, una política también interna de acogida y acompañamiento frente a las consecuencias que tendrá esta invasión”, enfatizó.

