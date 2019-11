Emma Watson ha creado un nuevo estado civil: self-partnered (y a los expertos les encanta)

Cuando Gwyneth Paltrow y Chris Martin fueron burlados por popularizar el término “desacoplamiento consciente”, nadie imaginaría que Emma Watson acuñaría su variante de soltería como “self-partnered” o “auto-acompañada”.

Emma Watson habló sobre su papel como Meg en la nueva adaptación de “Little Women”, de cómo se siente al cumplir 30 años y de lo feliz que es estar soltera, en una entrevista con Vogue.

Ella dijo que aprendió a amar estar soltera. O como ella lo llama, “ser self-partnered” o “auto-acompañada”.

Pero algunos expertos creen que el uso de “auto-asociación” o “auto-acompañamiento” en realidad podría ser una opción inteligente para mejorar nuestra salud mental y ser conscientes de cómo está cambiando la identidad.

El psicólogo y cofundador de la aplicación de salud mental Remente, Niels Eék, dijo a Insider que a menudo existe una presión creciente para encontrar una pareja a medida que envejecemos y vemos a los amigos que se establecen. Es comprensible que algunas personas se sientan estresadas y ansiosas.

Pero estar soltero también tiene muchos beneficios para la amistad, la salud y nuestras billeteras. Al abrazar la soledad y definirse a sí mismos como “independientes”, Eék dijo que las personas pueden “centrarse con confianza y felicidad en saber quiénes son, qué les gusta, qué quieren y, lo más importante, qué necesitan en la vida.

“Las relaciones buenas y saludables son importantes para nuestras vidas, pero no tienen que ser románticas”, dijo. “Al cambiar mentalmente de verte a ti mismo como soltero a verte a ti mismo y a los que te rodean, es probable que superes esta ansiedad y seas más feliz en general”.

Jennifer Dorman, diseñadora de instrucción en didáctica en la aplicación de lenguaje Babbel, dijo que la frase de Watson también es un gran ejemplo de cómo el lenguaje siempre está evolucionando para “encontrar formas innovadoras y más precisas de expresar nuestra identidad”.

Ella dijo que la sociedad está desafiando los estereotipos tradicionales como hombre y mujer, o solteros y en pareja, para inventar términos autodefinidos como “no binario” y “auto-asociado”.

“Todo esto sigue una tendencia más inclusiva, en la que todas las identidades se pueden expresar y se aceptan, sin importar lo que puedan connotar”, dijo.

“Si bien el concepto de estar ‘casado contigo mismo’ no es nuevo … la afirmación de Watson refleja una cultura inclusiva que otorga una importancia creciente a la aceptación, el cuidado personal y la identidad personal”.

El 24 de octubre último, Watson fue vista besando a un hombre misterioso en Londres, por lo que ahora puede estar asociada con alguien que no sea ella misma. Pero si las personas encuentran que la frase es empoderadora, no hay razón para que los “auto-asociados” no se den cuenta.

