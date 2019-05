Empleos mejor pagados tienen que ver con ciencia y tecnología

Por Kenia Hernández Rivera

Los empleos mejor remunerados en el país tienen que ver con el pensamiento crítico, la resolución de problemas, creatividad, comunicación, colaboración, alfabetización, computación e informática. Una muestra de ello es que, 8 de los 10 empleos mejor pagados son carreras de las áreas del modelo STEM, modelo educativo que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, expresó Graciela Rojas, fundadora y directora general de Profesor Chiflado y de Movimiento STEM.

En el Foro Forbes Mujeres Poderosas 2019, en su ponencia “¿Estás listo para competir con un robot?”, Rojas comentó sobre su modelo de aprendizaje Educación 4.0, con el cual pretende enseñar a cualquier persona.

Estableció que el modelo STEM, tiene la iniciativa de motivar a los jóvenes y niños para adentrarse en las carreras que van a ser funcionales en un futuro. Así como, preparar a los profesores para enseñar estas materias. Añadió que esta generación de jóvenes puede frenar la pobreza extrema, además de ser los últimos de la cadena en frenar el cambio climático, puesto que tienen las herramientas para hacerlo, pero no las conocen.

Ante la pregunta que planteó sobre “¿A qué velocidad va este mundo en el que estamos viviendo?”, Rojas expresó que en 1950 para cambiar la llanta de un automóvil de los pits, se tardaban alrededor de 20 minutos.

Para 2016 era de 6 minutos, hoy en día sólo son 2 segundos. El tema de la cuarta transformación es el que permea en la educación, este cambio tecnológico donde una máquina de inteligencia artificial llamada Watson de 1BM, en 30 segundos te resuelve un caso jurídico, a la vez que te detecta alguna enfermedad grave con una precisión del 90%.

Puedes leer: Ford recortará 10% de su plantilla por una reestructuración global

Hay una problemática que va permear para las generaciones futuras, como la perspectiva de género. Indicando que de las 20 ocupaciones mejor remuneradas, sólo el 36% son mujeres y de las 10 ocupaciones menos remuneradas, quienes se ven desfavorecidos son las mujeres con el 64%.

Algo preocupante para la Generación Z, es que 65% de los trabajos que van a tener, aún no existen. “Las principales compañías de autos no tiene autos, las principales compañías de hoteles, no tienen hoteles”. Comentó Graciela, como una crítica hacia las herramientas faltantes por usar.

Aún este modelo no llega a México, sólo hay un apoyo hacia las mujeres pero muy distante al propósito de STEM. La fundadora de Profesor Chiflado dijo que ya ha conversado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pero aún no hay respuesta alguna para esta implementación al modelo educativo mexicano.