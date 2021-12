Jokr se declara unicornio ‘con alma latinoamericana’ al alcanzar valuación de 1,200 mdd

Si hay algo que ha marcado tendencia en el último año en las plataformas que llevan las compras de supermercado a domicilio son las tiendas ocultas, que se construyen masivamente en las ciudades hasta tener una cobertura que permita hacer entregas en menos de 15 minutos.

Jokr, una de las plataformas con este modelo, ha cerrado una ronda de inversión de 260 millones de dólares en Serie B, que valora la compañía en 1,200 millones de dólares, convirtiéndola en unicornio.

“Somos un unicornio de las Américas, con alma latinoamericana, porque América Latina fue nuestro primer lugar”, dijo a Forbes el aleman Ralf Wenzel, cofundador y CEO de Jokr. “Queremos principalmente aumentar nuestra huella en los mercados donde ya estamos, aumentando la penetración en las ciudades existentes y en las que aún no estamos, con un servicio más competente, integrado verticalmente”.

De la nueva inyección de capital, han participado inversionistas como Activant Capital, Balderton, Greycroft, GGV Capital, G-Squared, HV Capital, Kaszek, Mirae Asset, Monashees, Moving Capital, Tiger Global y otros. En julio, la compañía levantó 170 millones de dólares.

Su expansión por la región se inició en Ciudad de México, donde hicieron el primer envío oficial de la compañía. En México operan también en Guadalajara y Monterrey; en Colombia, en Bogotá y Medellín; en Perú, en Lima en Chile y en Santiago de Chile.

Paralelamente se abrieron camino en Nueva York (Estados Unidos) -donde tienen su sede principal-, Viena (Austria) y Varsovia (Polonia). Los próximos destinos son Puebla y Querétaro en México y Barranquilla y Bucaramanga en Colombia. En Brasil operan con la marca Daki en Sao Paulo y Rio de Janeiro.

Haber sido pensada como compañía global es al tiempo una ventaja y desventaja, ya que los mercados de Estados Unidos y Europa requieren muchos esfuerzos, algo que los dejaría atrás frente a competidores en América Latina, donde jugadores como Rappi, con su servicio Turbo en México, Brasil, Colombia, Perú y Chile; Justo, en México y Perú; Merqueo, con su servicio Ultra en México, Colombia y Brasil, y Yummy, con sus tiendas ocultas en Perú y Chile, tienen su foco.

Ralf Wenzel, cofundador y CEO de Jokr. Foto: Archivo.

“Tenemos el financiamiento asegurado para todas nuestras inversiones en América Latina y Estados Unidos”, alega Wenzel para desestimar esa visión. “El compromiso con América Latina es fuerte y esta región representa la mayor parte de nuestra negocio”.

Germán Peralta, el cofundador de Jokr que ha liderado la expansión en América Latina, describe este proceso con una escalabilidad modular que ha sido simultánea en varios mercados, creando una estructura tecnológica con procesos operativos de manera global.

“Ha sido el viaje más transformacional que he tenido”, expresa Peralta. “Cuando me invitaron a ser parte de esto, no dudé en unirme a personas que tienen mucha experiencia y que han lanzado muchos negocios antes para construir algo memorable”.

Jokr dice haber alcanzado rentabilidad operativa en algunas áreas de las 15 ciudades en las que opera con cerca de 200 tiendas ocultas y que más del 50% de los nuevos clientes, los ha adquirido orgánicamente, con un volumen bruto de mercadería (GMV, por sus siglas en inglés), que crece 15% semana a ha semana.

En esa estrategia de adquisición ha sido clave la entrega de productos como vinos, frutas, chocolates y productos de limpieza con descuentos de más de la mitad del precio original de los productos. Peralta explica que estas son alianzas con proveedores, que a su vez promocionan sus productos.

A nivel global, ya tienen un equipo de 550 personas, que no incluye ni a repartidores ni a recolectores en las tiendas.

“Construyendo equipos, nosotros no estamos creando colegas, estamos creando un grupo de amigos sin ego, que trabaja junto”, apunta Wenzel, quien antes fundó la plataforma de comida a domicilio Foodpanda, ayudó a dirigir el éxito de Delivery Hero y trabajó para el fondo Softbank.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Para Hans Tung, socio gerente de GGV Capital y miembro de la junta de Jokr, la experiencia del equipo de Jokr en escalar empresas de alto crecimiento y su eficiencia en la ejecución “distinguen a la empresa por su capacidad para ofrecer simultáneamente una gran experiencia al consumidor y una rápida expansión”.

La carrera de los domicilios rápidos ha empezado y los consumidores -y las marcas que quieren llegar a ellos- estarán atentos a quién la gana.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado