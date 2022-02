Melonn consigue 20 mdd en su plan de crear atajos para pymes que venden en línea

Los saltos que ha tenido Melonn en cuestión de meses la ponen en una posición erguida. En diciembre de 2020, procesaban menos de 1,000 artículos al mes, mientras que al cierre de 2021, eran más de 100,000.

“Empezamos con un piloto en Bogotá, en el transcurso del año crecimos como 60 veces y abrimos bodegas también en Ciudad de México, Medellín y Cali”, apuntó en entrevista con Forbes su cofundador y CEO Andrés Gómez. “Hay más de 300 marcas que operan con nosotros”.

Esto fue convincente para captar 20 millones de dólares en una ronda de inversión Serie A, que fue liderada por QED Investors, con la participación de Global Founders Capital e inversionistas previos como los fondos NFX, Pear y Wollef, elevando a 24 millones de dólares el total recaudado desde sus primeros días.

Esta Serie A incluyó en fila a ángeles inversionistas que entraron a título personal como Hans Tung, managing partner de GGV, quien por varios años ha estado en los primeros lugares de la ‘Lista Midas‘ de Forbes; Antonia Rojas, socia de Allvp; Brian Requarth, fundador de Viva Real y Latitud; Sujay Tyle y Felipe Delgado, fundadores de Merama; Jerónimo y Tomás Uribe, cofundadores de La Haus; Sebastián Kreis, fundador de Xepelin y Juan Zuero, fundador de Foodology.

Melonn recibe y almacena los inventarios, entrega rastreo de las órdenes a los compradores y hace entregas al mismo o al siguiente día. Todo bajo la sombrilla de la marca en la que Melonn funciona como un operador “oculto” para las pymes. Los empaques de la mercancía son de la marca y el sitio donde se siguen y se gestionan los pedidos, van personalizados con el concepto gráfico de cada marca.

Gómez cofundó la compañía junto a Alejandro Celis (CPO), Andrés Archila (COO), Felipe Jaramillo (CTO), Sebastián Román (Director de Data Science) y Daniel Castrillón (Director de Ingeniería de Software & DevOps). Dice que estos fondos serán usados para fortalecer la plataforma, pasando de tener 25 personas en el equipo de tecnología, a más de 100.

Para Mike Packer, socio de QED investors, esta compañía “facilita el crecimiento de sus clientes, resolviendo restricciones muy reales entre canales de venta y entregas finales. A medida que Melonn continúa expandiendo su plataforma, la compañía habilitará la próxima generación de negocios de comercio electrónico en América Latina”.

Pymes que venden juguetes, calzado, ropa, comida no perecedera y hasta dispositivos electrónicos usan Melonn, que a su vez, está registrando una tasa de abandono de 1% mensual, el caso para negocios que no despegan o no logran subsistir.

“Cada día me sorprendo más de las nuevas verticales que se van acercando a nosotros. Hay una pyme que vende salsas picantes”, comenta Gómez.

La expansión contempla tener centros logísticos en cinco o siete ciudades tanto en Colombia como en México, donde ya tienen previsto abrir Monterrey y Guadalajara. A futuro no descartan poner en marcha verticales de pagos y de financiación para pymes. Aspiran a llegar a un total de 800 empleados y más de 2,000 clientes.

