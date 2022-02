Troquer y Memo Ochoa van por el consumo sostenible de moda

El arquero del América, Guillermo “Memo” Ochoa, anunció que trabajará de la mano de la startup de base digital Troquer, para impulsar el consumo sostenible de moda.

El también guardameta de la Selección Mexicana dijo que más allá del monto de inversión que realizó para la empresa, su trabajo no solo bastará en lo económico, sino en ir más allá, sumándose al objetivo y proyecto que ofrece Troquer.

Troquer. 3 de febrero 2022. Foto: © Ana Olhovich

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

“Me gusta involucrarme pero no solamente del lado del dinero y a ver el rendimiento que salga. Obviamente todo mundo cuando hace una inversión en el sector privado, pues la mayoría trata de verlo a cuántos plazos puedes tener beneficios, pero no, más bien trato de involucrarme con ellas, con la marca porque creo que es una excelente opción para el mercado”, dijo en entrevista Ochoa.

La compañía que fue fundada hace 8 años por Lucía Martínez-Ostos e Ytzia Belausteguigoitia, básicamente utiliza tecnología avanzada en su plataforma para poner a disposición de sus usuarios selección de ropa y accesorios que se ponen a la venta con la garantía de buen estado, originales para su venta en línea y entrega a domicilio.

3 de febrero 2022. Foto: © Ana Olhovich

Aunque el monto de la inversión no se hizo público, tanto Ochoa como las cofundadoras señalaron que esta alianza irá más allá que solo una mera inversión por algún periodo, y que será utilizada sobre todo para fortalecer su plataforma y estructura tecnológica trabajando con herramientas como inteligencia artificial.

“Esto lo iremos trabajando con los años. Yo también estoy involucrado en parte de Troquer, por eso mi interés en este sector y por eso la manera en la que me quiero involucrar. No es solamente un comercial, no se trata solo de una publicidad, en donde te hacen un algo o un beneficio y luego desapareces. Estoy buscando más en este periodo de mi carrera hacer alianzas que sean a largo plazo aun terminando mi carrera deportiva”, detalló el deportista.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Para Troquer, esta inyección de recursos representa un plan de alto crecimiento anual en el que, junto con su equipo experto y trayectoria apostarán por el desarrollo de proyectos que los posicionarán a un lado de sus compañeros jugadores en el extranjero, como lo es ThredUp en Estados Unidos o Poshmark y Vestiaire Collective en Europa y Asia.

Showroom Troquer. 3 de febrero 2022. Foto: © Ana Olhovich

“Con Troquer me encuentro con una startup que se identifica mucho con lo que busco, un poco como lo que hice con Kavak, con Altered Venture, que son empresas con las que ya llevo tiempo trabajando y ahora Troquer que por la gente por las cofundadoras, Lucia, Itzia, me siento muy respaldado, son mujeres trabajadoras líderes de su ámbito y lo más importante que he buscado, son empresas Latinoamericanas, mexicanas y empresas potenciales y Troquer lo tiene”, detalló el guardameta.