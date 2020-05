Emprender en época de crisis es una locura

Por: Marcelo de la Garza*

Estamos viviendo un momento histórico que nos ha sacudido a todos. Desde estudiantes que se adaptan para llevar sus clases de forma remota, amas de casa que asumen el rol de tutoras de tiempo completo de sus hijos o que se quiebran la cabeza con juegos y actividades para hacerles pasar tiempos amenos y divertidos, hasta empresarias y empresarios que se han visto forzado a pensar en formas creativas de mantener su negocio a flote, afectando lo mínimo a sus empleados.

La presión financiera que trae esta pandemia lleva a la mayoría de los directivos a tomar una decisión que suena lógica: cerrar la llave a nuevos proyectos y centrarse en sus productos y servicios core. Quizá para algunos es completamente funcional para sobrevivir durante estos meses. Pero, ¿te has preguntado qué va a pasar en el periodo post Covid-19?

Seguramente el mundo habrá cambiado y estaremos adaptándonos a una nueva normalidad, donde las necesidades del mercado serán distintas y también las reglas del juego. En este nuevo escenario, debes considerar la posibilidad de que tu oferta actual de servicios y productos se vea obsoleta.

Es un hecho que estamos viviendo momentos muy complicados, pero es aquí donde nacen nuevas oportunidades para crear nuevos negocios o reinventar tu actual negocio.

Así que quizá ahora mismo no te convenga pensar de una forma tan lógica, sino de una manera más disruptiva y atrevida. Un dato que puede interesarte: de acuerdo con un estudio que realizó en 2009 la fundación Ewing Marion Kauffman Foundation, 57% de las empresas Fortune 500 fueron fundadas en épocas de recesión.

Volviendo a la cuestión que le da título a este artículo: sí, es buen momento para lanzar un nuevo negocio o ajustar el actual a las nuevas necesidades del mercado.

Existen varias razones para hacerlo.

Cuando decides iniciar un nuevo negocio, hay un periodo para identificar la oportunidad, diseñar tu solución, validar en el mercado, lanzarlo y hacerlo crecer. Por más ágil que un emprendedor pueda ser, este proceso no toma menos seis meses. Para ese momento, lo más seguro es que tengas acceso a servicios o talento más accesibles que cuando la economía está en crecimiento. La competencia es menor debido a que no muchos decidirán lanzar nuevos negocios —porque la mayoría piensa de forma lógica—. Tu cashburn (monto de dinero que gastas al mes) será muy bajo, pues no tienes ninguna obligación o costos recurrentes, a diferencia de un negocio que ya se encuentra en operación. En suma, tienes la oportunidad de ser más ‘lean’ en tu periodo de gestación.

A diferencia de tiempos normales, los dolores o ‘pains’ del mercado serán de tal tamaño que los comunicarán a gritos y estarán hambrientos por una medicina que los cure. El reto de fondo será tener la habilidad de diseñar una solución que (1) sea diferente del resto y (2) llegue antes al mercado, lo que exige un tiempo veloz de desarrollo.

Es aquí donde la tecnología juega un rol indispensable. Soluciones digitales que permiten crear un negocio fácil de escalar y con una ventaja clara sobre las soluciones actuales que ofrece el mercado. Ahora, más que nunca, se crearán nuevas categorías de productos y servicios que antes no figuraban. Herramientas que den tranquilidad y confianza para regresar a los espacios de trabajos y laborar en un ambiente de seguridad, facilidades para realizar ciertas funciones de manera remota y no depender de la presencia física en todo momento, plataformas que permitan a las empresas sustituir de manera rápida y segura proveedores que dejaron de surtir o complicaciones en la cadena de suministro. Estas son solo algunas ideas, pero seguro que tú y tu equipo pueden idear otras más.

El común denominador de cualquiera de estas soluciones es la digitalización. No hay manera de crear nuevos negocios dirigidos a estas nuevas necesidades sin el componente digital. Si antes pensábamos que los negocios necesitaban iniciar un camino hacia la transformación digital, ahora es indispensable para sobrevivir.

En conclusión, ahora es cuando necesitamos dar ese paso para emprender. No son momentos fáciles, pero es un hecho que cualquiera que decida hacerlo, pasará por el mejor entrenamiento que exista en el mundo. Si lo logras, estarás preparado para cualquier situación y en mejores tiempos podrás gozar de tus frutos. Ya lo sabes, es tiempo de dar paso a la creatividad y a las ideas fuera de la caja.

*Cofundador y Director Ejecutivo de Gesta Labs.

