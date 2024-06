Empresa que fabrica el coche que Putin le regaló a Kim utiliza piezas surcoreanas

Riendo y bromeando, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un recorrieron Pyongyang la semana pasada en una limusina Aurus de fabricación rusa para mostrar su fortalecida alianza antioccidental.

El sedán de lujo fue diseñado para personificar la destreza interna de Rusia y reducir la dependencia de la tecnología y los bienes importados cuando se presentó en 2018.

Pero los registros aduaneros muestran que la compañía que lo construye utiliza millones de dólares en piezas importadas, muchas de las cuales llegan a Rusia desde lo que Kim ha descrito como el “principal enemigo” de su país, Corea del Sur.

Las importaciones apuntan a la continua dependencia de Rusia de la tecnología occidental mientras busca sortear los intentos occidentales de aislarla de las cadenas de suministro globales como castigo por su invasión de Ucrania.

Los dos líderes se turnaron para conducir la limusina blindada durante la pomposa visita de Putin, la primera en casi un cuarto de siglo a Corea del Norte, en una demostración de los vínculos cada vez más estrechos entre las dos potencias nucleares.

Rusia importó equipos y componentes por un valor de al menos 34 millones de dólares entre 2018 y 2023 para ensamblar automóviles y motocicletas Aurus, según registros aduaneros a los que tuvo acceso Reuters. Reuters no tiene acceso a datos más recientes.

Entre las importaciones se encuentran piezas de carrocería, sensores, controladores programables, interruptores, equipos de soldadura y otros componentes por un valor de casi 15.5 millones de dólares importados de Corea del Sur. También se importaron piezas de China, India, Turquía, Italia y otros países de la UE.

Los suministros extranjeros para Aurus siguieron llegando después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, con bienes por un valor de casi 16 millones de dólares, incluidos 5 millones de dólares producidos en Corea del Sur, importados desde febrero de 2022, mostraron los registros.

Reuters no pudo determinar específicamente qué piezas importadas extranjeras terminaron en el automóvil regalado a Kim, y las importaciones no violaron las sanciones: Aurus LLC fue sancionada por Estados Unidos en febrero de 2024.

El sedán Aurus fue desarrollado por el instituto de investigación estatal ruso NAMI en asociación con el fabricante de automóviles ruso Sollers, que desde entonces vendió su participación.

Aurus Motors y su CEO Andrey Pankov no respondieron a las solicitudes de Reuters de comentarios sobre el uso de piezas extranjeras, incluidas las de Corea del Sur, en sus vehículos.

La producción oficial del vehículo se inició en 2021 en la región rusa de Tartaristán, a unos 1,000 kilómetros de Moscú. Hasta entonces, se fabricaba a pequeña escala y de forma experimental en NAMI. A finales de este año, comenzará la producción adicional en San Petersburgo, en la antigua fábrica de Toyota.

Toyota es uno de los muchos fabricantes de automóviles extranjeros que han abandonado el mercado ruso desde la invasión, que Rusia llama una “operación militar especial”.

El éxodo ha dejado un vacío que los productores chinos se han apresurado a llenar, apoderándose rápidamente de más de la mitad de la cuota de mercado y exponiendo la limitada capacidad de producción interna de Rusia.

Las empresas surcoreanas se encontraban entre los mayores proveedores de Aurus, incluido el productor de equipos industriales Kyungki Industrial Co, el fabricante de piezas de carrocería BYT CO LTD y el proveedor de baterías Enertech International Inc.

También suministraron productos el productor italiano de piezas de plástico Industrie Ilpea Spa y la empresa de Hong Kong Rain Electronics.

Un funcionario de Kyungki Industrial Co confirmó que la empresa ha suministrado piezas a Aurus LLC y continúa haciéndolo. La empresa no está preocupada por posibles sanciones, afirmó el funcionario, que se negó a dar más detalles.

No fue posible contactar con Rain Electronics para que hiciera comentarios al respecto. Cuando un corresponsal de Reuters visitó la dirección que figuraba en Internet como la oficina de la empresa en Hong Kong, no había rastro alguno de Rain Electronics en el piso que figuraba en la red ni en el edificio de oficinas.

BYT CO LTD, Enertech International e Industrie Ilpea Spa no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters.

El Aurus Senat, cuyo estilo retro se inspira en la limusina ZIL de la era soviética, es el automóvil presidencial oficial de Rusia y fue utilizado por Putin en sus inauguraciones presidenciales de 2018 y 2024.

Putin ahora le ha regalado a Kim, considerado un gran aficionado a los automóviles, dos coches Aurus, primero durante la visita de Kim a Rusia en febrero, y un modelo ligeramente diferente en Corea del Norte en junio.

Los precios de los coches Aurus (que se ofrecen en cuatro modelos, entre ellos un todoterreno y una versión blindada parten de los 528,356 dólares. Entre sus clientes se encuentra el presidente de Turkmenistán, Serdar Berdymukhamedov.

Según datos de la agencia de análisis rusa Autostat, Aurus vendió 107 automóviles en Rusia en 2023. Aurus no revela cifras de producción.

Con información de Reuters.

