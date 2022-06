Empresarias y líderes comparten experiencias en el Foro Mujeres Poderosas

Este martes se realizará el Foro Forbes Mujeres Poderosas: El futuro de México en sus manos, donde participarán más de 25 empresarias, comunicadoras y profesionales en distintas ramas.

Este encuentro se ha convertido en la plataforma líder que reconoce a las mujeres, quienes han dado grandes pasos en el uso de sus voces, sus recursos o sus figuras públicas para crear un cambio duradero y significativo en México.

El evento arrancará a las 10:00 horas con la bienvenida de Elisabetta Lampedecchia, chief Strategy Officer de Forbes en español y BLM,y Roberto Aguilar, director Editorial de Forbes México.

Posteriormente, comenzará el primer panel WE GOT THE POWER. Así toman ellas el control, en la que participarán Karen Flores, directora General de la Cámara Minera de México; Maite Ramos, directora General de Alstom Transport México; Silvia Lavalle Henaro, presidenta del Consejo de Libertad Soluciones de Vida.

En total, habrá 13 paneles y entrevistas, en donde se hablará desde “Cómo encontrar el equilibrio entre la vida laboral y personal en un mundo non-stop“, “La brecha salarial”; “Ellas lideran hoy el mundo de la tecnología y la ciencia. Lecciones de negocio” hasta “La presencia femenina gana terreno en el sector industrial”.

También participarán en este Foro Regina Granados, CEO de LeasePlan; Katya Echazarreta, ingeniera y primera mujer mexicana que llega al espacio; Sinead O’Connor, directora de Banca de Consumo en Citibanamex; Laura Manzo, chief Content Officer de Dalia Empower; Adriana Gallardo, empresaria, conferencista y escritora.

Entre los patrocinadores están Volvo, Citibanamex, Adriana Gallardo, Tequila 1800, LeasePlan, Baylor st. Luke ́s Medical Center, Lamarca.

El evento tendrá estreno digital el 28 de junio, en donde se podrá ver todas las mesas de análisis.

