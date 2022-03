Empresarios deben ser contrapeso en las políticas públicas: Bosco de la Vega

Bosco de la Vega Valladolid, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y candidato a dirigir el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirma que será un contrapeso de las políticas públicas y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que sólo así se pondrá a México en la ruta de crecimiento y del respeto de los acuerdos comerciales.

“Necesitamos que México esté en la ruta del crecimiento, en la ruta de respetar sus acuerdos de libre comercio, porque si no lo hacemos nos vamos a complicar la vida, sobre todo en un ambiente de incertidumbre nacional e internacional y de seguridad para las personas y sus bienes, que es la razón de ser del Estado mexicano”, señala el empresario sinaloense y productor de papa.

En ese sentido, el gobierno de México debe tener cuidado en los cambios legales que busca, por ejemplo la reforma eléctrica, ya que debe dar seguridad y certeza, y si no, habrá actores que recurran a mecanismos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dice a Forbes México.

Lee también: Políticas asistenciales y económicas de AMLO tiran 17% la inversión en México: CEESP

Bosco de la Vega es uno de los empresarios que le pelea a Francisco Cervantes, expresidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para los próximos años.

Desde el organismo, considera el aspirante, están obligados a tender puentes de diálogo y convertirse en un contrapeso de la llamada Cuarta Transformación.

“Vi que tenía que participar y había que fomentar la democracia del sector privado y eso es lo que me tiene compitiendo hoy por la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)”, dice el exdirigente de la Confederación Nacional de Productores de Papa (CONPAPA).

El plan de trabajo del ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey es detonar el crecimiento económico de México y de las empresas mexicanas.

En un contexto de conflicto China-Estados Unidos, dice, México tiene una gran oportunidad de fortalecer las cadenas de suministro: “Vimos cómo se encarecieron los fletes, cómo se cerraron los puertos, cómo se cerraron las fábricas por temas del Covid-19”.

Otro de los planes es potenciar los tratados comerciales de México, como el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUE), aunado al T-MEC, la Alianza del Pacífico, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CTPPP), todo con el fin de diversificar los mercados a los que llegan las exportaciones.

“Para México es una fortaleza que más del 80% de sus exportaciones sean a Estados Unidos, pero también es una debilidad y la diversificación es lo más recomendable para evitar cualquier amago”, agrega.

La inclusión de grandes, pequeñas y medianas empresas es necesaria para apuntalar la economía mexicana: “Me ha dolido la muerte de 550 mil personas durante la pandemia Covid-19, que ha sido una tragedia para nuestras familias, pero también la muerte de muchas empresas y estamos hablando de más de 800 mil negocios”.

Hay mucho por hacer en temas de financiamiento y rescate de microempresas, señala De la Vega, y para ello proponer adoptarlas: “Son familias que trabajan y son familias que la están pasando muy mal”, manifiesta el empresario sinaloense.

El otro tema clave es el diálogo con el gobierno federal, ya que la comunicación y la interlocución debe ser respetuosa y clara con base en estadísticas y datos duros, añade.

“El CCE necesita un interlocutor que no tenga problemas con su pasado y afortunadamente, como expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, en la campaña de AMLO como candidato la llevamos responsablemente y estuvo con nosotros”.

No te pierdas: La política divisoria de AMLO disuade la inversión y crecimiento económico del país: CEESP

“Construimos con Alfonso Romo y Víctor Villalobos la Visión 2030 del sector agroalimentario y el presidente siempre se refirió a nosotros como una organización que siempre le había abierto las puertas en las peores circunstancias, entonces el diálogo con el gobierno está”.

También el CCEA necesita reinventarse para entender los cambios generados por la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, comenta.

“La oposición no entendió el discurso de AMLO como candidato y vinieron 30 millones de votos para arrasar en los estados y en el Congreso, hoy la iniciativa también necesita entender los cambios y debe ser sensible, así como tener más contacto con la población, participar como contrapeso en las políticas públicas”.

“Busco un sector privado más activo, más constructivo, más transparente, más inclusivo. Y pues bueno, afortunadamente tengo salud y la experiencia para construir”, explica Bosco de la Vega.

—¿Por qué te interesa ser el Presidente del CCE?

—Desde joven he participado en las actividades gremiales y tuve la oportunidad de hacerlo en la universidad. Un senador de la República nos dijo: “Señores, organícense, porque viene un tratado de libre comercio”. Te estoy hablando de 1991, cuando me tocó representar al sector agroalimentario y fue una excelente experiencia. Después vino la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), la Alianza del Pacífico, así como ser vicepresidente y presidente de CONPAPA y dirigir el Consejo Nacional Agropecuario, y la discusión del T-MEC. Todas esas han valido la pena en la vida organizacional, ya que contribuí a una red de protección para nuestro país: tener 14 tratados de libre comercio con más de 52 países.

—Los últimos tres años para el sector empresarial no han sido tan alentadores, ya que han sido criticados desde Palacio Nacional: ¿Bosco de la Vega será un contrapeso en caso de que ganaras la elección del CCE?

—Tenemos un papel histórico los organismos desconcentrados del Estado, como el INE y el IFT, los medios de comunicación y nosotros desde la iniciativa privada. Nosotros no somos oposición (del gobierno de Andrés Manuel López Obrador). Para la oposición están los partidos políticos, pero somos un contrapeso histórico que necesitamos trabajar para que el rumbo del país vaya por el camino de crecimiento, de las oportunidades para jóvenes, para mujeres, así como haya mejores sueldos y mejor pagados. Bajo esa circunstancia habrá más pago de impuestos.

—José Luis Coindreau García, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), decía que en los últimos 3 años los empresarios han tenido miedo a ser desafiantes al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

—Tú me conoces y sabes lo que hicimos en el T-MEC. También sabes el diálogo que hicimos con el tema del glifosato, con los impuestos al agua, con el etiquetado, con el outsourcing, con los maíces nativos, por lo que mi perfil es de un empresario comprometido con su sector y transparente. No soy el empresario de la confrontación, no soy el de la sumisión, sino de la tercera vía, que siempre hemos estado en las mesas de negociaciones con datos duros, con estudios y con posiciones firmes.

Lee más: AMLO es un comunista y no un estatista como Echeverría: José Luis Coindreau

—¿Sería un sector privado con más dimensión social como en su momento lo han demandado desde Palacio Nacional?

—Con más dimensión social y más responsabilidad en los contrapesos, ya que generamos más del 80% del PIB y la inversión representa casi el 90%. Somos un sector que el gobierno nos necesita y nosotros necesitamos al gobierno. Hombro con hombro podemos construir, y afortunadamente tengo una muy buena relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para construir, pero respetuosa. En los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López, la verdad no estuvo nada fácil el proceso y ahora que va en la segunda etapa del sexenio tengo las capacidades y la experiencia para construir con el Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial una agenda de crecimiento.

—¿La tercera vía encabezada por Bosco de la Vega enfrenta a dos corrientes que tienen más apoyo dentro del sector empresarial?

—No creo en la confrontación ni el sometimiento. ¿Por qué razón? Porque hay ruptura y la otra porque te pasan por encima y tienes una responsabilidad histórica, pero la tercera vía es conciliar con firmeza, con respaldo de datos duros, con evidencia científica, con estadística, con buenos asesores para ayudarle al gobierno.

—¿Qué hará Bosco de la Vega para que no se repita la suspensión en las exportaciones del aguacate a otros productos, que no están bajo el paraguas del T-MEC?

—La primera demanda que tuvimos del T-MEC fue en contra los arándanos. ¿Y qué hicimos? Trabajamos con el gobierno de Andrés Manuel López y con la Secretaría de Economía para contratar un despacho global, estuvimos en todas las audiencias y ganamos el caso de los arándanos. El tema del aguacate tiene un componente de seguridad, un tema que hay que atender y lo conozco. Entonces hay que activar esas relaciones y esa estructura que tenemos tanto pública como privada. Tengo la experiencia para defender estos temas.

—¿Qué le cambiarías a la reforma eléctrica de AMLO?

—Es un tema para dialogar ampliamente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La reforma eléctrica es para hacer un México más competitivo, pero si esa reforma nos retrocede para depender del combustible, del carbón y tener más impuestos, pues vamos a estar en problemas. Yo me pronuncio por todas las reformas que hagan a México más competitivo, una mayor inversión, crecimiento, empleos y mayor pago de impuestos para que el gobierno apoye los programas sociales, hombro con hombro con nuestro gobierno, nos necesitamos y necesitamos trabajar en equipo.

—¿El trabajar en equipo significa entonces dejarse someter o ir sin miedo a las discusiones cuando no tienen razón en el gobierno?

—Trabajar en equipo es ser respetuosos, escucharnos y que se imponga no la ideología, sino que se imponga la ciencia, los datos duros y haya un rumbo de este país. Afortunadamente, el presidente AMLO aceptó el T-MEC, pero hay que respetar todos los acuerdos y todos los capítulos que tenemos; si no, vamos a estar en serios problemas. Hay que también ser firmes en las posiciones y que respalde la legalidad, el Estado de derecho es lo más importante que tenemos, hay que cumplir lo que está la ley y cumplir nuestra ley que está firmada, en los tratados internacionales.

—¿Cómo empresario ves bien el activismo político que hacen algunos empresarios?

—Al empresario le toca generar empleo, generar inversión, trabajar con sus cámaras a través del gobierno por eso tenemos cámaras de representación. Cuando un empresario decide irse a la política, pues ya se retira de la parte empresarial y se dedica a su política, ya sea que quiera una diputación, gubernatura o una senaduría. Yo soy un empresario que no participa en política, pero entiendo mi responsabilidad de ser contención, porque necesitamos velar por el rumbo del país.

—¿Dentro de los organismos empresariales existe democracia interior?

—Creo que sí hay democracia, no puedo negar que al principio no estuvo fácil el proceso y nuestros abogados se pusieron de acuerdo con los estatutos del CCE y quedaron de cumplirlos. Yo estoy haciendo mi campaña, que acaba el 28 de este mes y el día 2 de marzo habrá elecciones. Seré respetuoso de que la democracia decida y pues bueno, necesitamos una iniciativa privada unida, que construya y juegue un papel histórico en los momentos que está viviendo México.

—¿Pero sí has visto que haya democracia dentro de los organismos empresariales?

—Yo te puedo hablar de lo que he vivido muy de cerca en el Consejo Nacional Agropecuario, que son 300 socios asociados. Y ahí durante las campañas nunca has oído ninguna queja, son nacionales y votan todos de forma transparente en urnas, con notario. No voy a negar que mi candidatura ahora para el CCE no tuvo un fácil arranque, pero hoy estoy en paz e hice el compromiso de no impugnar y de trabajar en equipo con quien resulte ganador.

—El Consejo Mexicano de Negocios decide quién es el presidente de la Concamin, Canacintra o del CCE: ¿Es real?

—No la tuve fácil en el arranque y sí hubo presión del Consejo Mexicano de Negocios, que es un grupo muy exitoso, ha hecho su tarea, así como participa en muchas organizaciones y tiene mucho poder de influencia.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado