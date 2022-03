Empresas de Asia se reubican en México, parques industriales están al 100%: SHCP

Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que la relocalización y traslado de las operaciones de empresas de Asia a México ha provocado una alta demanda de parques industriales en el norte del país, a tal grado que están llenos.

“La inversión privada va a venir, porque ya está acompañamos y todo el norte, los parques industriales, está al 100% de capacidad”, dijo el encargado de las finanzas públicas del país.

No te pierdas: México impulsará relocalización de cadenas de suministro de chips con EU

El clima de inversión en el mundo está bastante castigado y en México tenía varios años de estar castigado, por lo que ya hay un plan para atraer la industria que está en Asia a territorio nacional, comentó.

“Todo eso tiene que ver con la relocalización de la industria y con la percepción (de los inversionistas) de que hay una oportunidad de mediano y largo plazo (en la economía mexicana)”, comentó durante luego de clausurar la 30 Reunión Plenaria de Citibanamex.

Ramírez de la O agregó que la inversión privada llegará a México en la medida en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantenga su agenda de capitalización pública, ya que las empresas proveerán a los proyectos de desarrollo del sureste.

Lee también: Listos, 8 de 10 parques industriales del corredor transístmico: AMLO

“Sí estamos atentos y sensibles al tema de inversión”, comentó el titular de la SHCP, quien la próxima semana viajará a dos ciudades de Europa a presentar las acciones realizadas para mantener la estabilidad económica en México.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace cada año una visita a los mercados para presentar su programa de financiamiento y responder dudas a los inversionistas, recordó Ramírez de la O.

“La mejor forma de enfrentar cualquier duda y huecos de confianza es mostrándonos y siendo francos, siendo comunicativos y no tratando de hacer acrobacias verbales con nuestras explicaciones y ser abiertos, honestos, admitir cuando lo sabemos lo decimos y cuando no sabemos algo, le podemos decir eso no lo sé”, manifestó el secretario de Hacienda.

El encargado de la política hacendaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador manifestó que no se está sobrerreaccionando con acciones para frenar choques externos derivados de la invasión de Rusia a Ucrania.

“En Hacienda y en el gobierno estamos razonablemente al tanto y puntualmente de los riesgos que tiene la economía global y no estamos sobrerreaccionando, como tampoco lo hicimos en la crisis de la pandemia de Covid-19, pero estamos reaccionando adecuadamente”, manifestó.

El economista de la UNAM señaló que México cuenta con la capacidad para cumplir con las metas presupuestales a partir de una desaceleración temporal.

Te recomendamos: Aeroméxico adelanta llegada al AIFA; operará desde el día de la inauguración

La economía mexicana cuenta con una primera línea de defensa ante los choques externos, que es la estabilidad de las finanzas públicas, que “está anclada en un compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de mantener la deuda como la tenemos hoy”

“El presidente de la República es el primer interesado en mantener el ancla, la cual da seguridad a los mercados y a la población de México. La población de México y el pueblo de México es el que más sufre cuando hay eventos de desfasamiento de deuda pública”, expresó.

Hay un muro de resistencia frente a choques externos, que son los programas sociales que han blindado la capa de ingresos básico, abajo en la curva de distribución del ingreso y que nos han dado mucho margen para mantener la estabilidad social, la paz entre la familias y la seguridad, afirmó Ramírez de la O.

“Estos programas sociales, varios de ellos están anclados en reforma constitucionales y hay que asegurarnos que queden anclados en la medida de eventos futuros”, expuso el titular de la SHCP.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado