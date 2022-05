En busca de la paz: más allá del conflicto en Ucrania y la inseguridad en México

La paz, en su término más amplio, debe entenderse a partir de la situación particular que vive cada persona y país, antes que encasillarla en un todo, considera René Mey, un empresario inmobiliario francés, ahora mexicano, y que ha volcado su vida a llevar un mensaje humanista y de reencuentro.

Mey, sin ninguna afiliación política o religiosa, explica en entrevista con Forbes México que para transmitir un efectivo mensaje de paz a la humanidad se debe conocer el contexto de cada persona y comunidad y con ello lograr una conexión que los lleve a transitar por un camino de ayuda y consciencia hacia los demás.

“La paz depende de la interpretación de la condición que viva la persona y debemos pasar por eso porque no podemos suponer que son iguales los pueblos en guerra que los pueblos donde hay presencia del narco o la delincuencia, no puede ser la misma cosa o un campo que vive en la miseria, donde no hay ni hay agua potable”, señala Mey.

Nominado al premio Nobel de la Paz, René Mey, señala que donde la política falla, como en el caso del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia o en México donde hay problemas estructurales que derivan en la inseguridad y la violencia, se debe buscar que las personas envueltas tengan derecho a la salud y con ello garantizar el primer estadio del bienestar.

“La primera paz que yo aconsejo y que es adecuada a lo que pienso es tener salud porque podemos vivir un conflicto bélico o con el narco, pero hay que tener acceso a la salud. Para mi el primer acceso a la paz es tener la salud, el segundo nivel es poder controlar el pensamiento dentro de la aceptación y que pueda permitir a la persona tener capacidad de aceptación a la situación.

“Cuando tenemos salud tenemos esperanza y cuando se pierde el control de la salud se pierde el potencial de la esperanza”, apuntó.

El paso de Mey por México y conocer la situación que viven sus habitantes en zonas de alta peligrosidad o de comunidades indígenas le han hecho tender raíces y llevar su mensaje de paz a través de diversas acciones.

Tal fue su impacto y aportación que tras visitar Chihuahua, en 2011, un estado violento desde hace años, logró que en un año y medio después la violencia se redujera hasta en un 60%.

“A veces la paz no es una interpretación de conflicto, es la falta de esperanza de la vida, se pierde la paz, es todo un conocimiento. Ha bajado la paz a nivel internacional pero yo he dedicado tiempo en Chihuahua, Guerrero a hacer reuniones para encontrar un modo de la paz”, apuntó.

Por ejemplo, en agosto de 2007, René Mey echo a andar su misión para colocar al país como un ejemplo de amor al mundo aprovechando el profundo sentido espiritual de la sociedad mexicana y encaminarla hacia una nueva inteligencia emocional.

A lo largo de la República, René Mey instaló Centros Humanitarios Gratuitos donde forma a voluntarios para transmitir su mensaje a través de diferentes terapias de Medicina Emocional de manera gratuita.

Actualmente existen 400 Centros Humanitarios alrededor del mundo.

No obstante, la misión de Mey en México va más allá. Este año, construye el primer hospital en Quintana Roo dedicado a la atención médica de los habitantes del sureste del país con una visión de salud emocional.

“Son lugares que los terapeutas harán tratamientos de forma gratuita, hay físicos y móviles y ayuda que va más allá, que roza en lo humanitario con apoyo para alimentos y otros beneficios.

“El hospital ya está terminándose y que va a poder llevar medicina alópata y medicina emocional para poder entender el fondo del problema de la vida que crea o que quita la paz o de la enfermedad que la crea”, adelante el humanista.

Este centro contará con un área de urgencias y dos quirófanos, salas de parto y un área de terapia intensiva además de áreas para la atención de la depresión y meditación y consultorios con nutriólogos con 20 especialidades cuando menos.

“Este es un hospital prototipo, hice uno en África, en Madagascar y puedo asegurar que el resultado fue increíble, sobre todo en la atención de la medicina emocional donde la ciencia no se mete”, añadió.

