En el Tren Maya no se impondrán intereses particulares; vamos a otras instancias: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ningún interés particular se podrá imponer sobre las obras del Tren Maya por lo que su administración recurrirá a otras instancias judiciales para revertir la suspensión definitiva contra la edificación del Tramo 5 Sur del ferrocarril.

“No van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, de la gente, del pueblo, de la nación”, afirmó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Ayer, el Juez Primero de Distrito de Yucatán, concedió la suspensión definitiva contra las obras que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) realiza entre Playa del Carmen y Tulum bajo el argumento que existe daño puesto que las autoridades no cuentan con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) sobre el Tramo 5 Sur.

Actualmente, la MIA se encuentra en proceso de análisis por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que las autoridades federales estiman que una vez aprobada, el juez de Yucatán deseche la suspensión definitiva.

Las obras de dicho tramo pudieron ejecutarse, debido al decreto que el Ejecutivo federal lanzó en noviembre del año pasado en el que considera de interés y seguridad nacional, las obras de infraestructura que realiza su gobierno, por lo que mandata a agilizar los permisos para su ejecución.

“Hay interpretaciones distintas, yo emití un acuerdo para que se le diera tiempo a las empresas para dar la información, la Suprema Corte lo declaró valido y ahora de acuerdo al criterio que se está aplicando no se toma en cuenta ese decreto. De todas maneras vamos a cumplir legalmente y no van a poder deternos.

“Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra. Son seudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobretodo del turismo y gobiernos extranjeros”, señaló el jefe del Ejecutivo federal.

El presidente de la República acusó que intereses de empresas del ramo turístico y con fuerte presencia en la zona que está entre Tulum y Playa del Carmen, además de Vulcan Materials que tiene un enfrentamiento con el gobierno por la planta Calica, son las responsables de tratar de frenar el Tren Maya.

“Hay ambientalistas patrocinados por el gobierno de Estados Unidos, es una demanda permanente, pero vamos a poder cumplir, estamos hablando de un tramo donde hay más dinero.

“Son 1,500 kilómetros, y son 50 donde están los problemas, ahí está Xcaret, ahí esta Vulcan, una empresa estadounidense que está causando un daño ambiental terrible”, afirmó.

El tabasqueño confió que una vez resuelto el tema legal, el proyecto podrá retomarse y recuperar el tiempo de ejecución a fin de que a finales del próximo año, la obra este en funcionamiento.

“Vamos a continuar con el procedimiento legal sin ningún problema y estamos seguros de que la obra va a continuar. Como no es mucho el tramo aunque esté parada la obra vamos a reiniciar y recuperar el tiempo”, aseguró.

