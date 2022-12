En la CNDH no se acuerdan ni negocian recomendaciones: Rosario Piedra

En medio de criticas de los partidos de oposición al comparecer ante el Senado, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, sostuvo que durante su gestión al frente de este organismo ya no se acuerdan ni se negocia las recomendaciones que se emiten, pues dijo que no se trabaja para las minorías.

“En la CNDH hoy no se acuerdan las recomendaciones, no se negocian, no hay un solo hecho violatorio comprobado de cualquier autoridad federal o local que no hayamos dejar de atender o recomendar. Lo puedo decir con la frente en alto, la CNDH hoy no trabaja para una minoría, está al servicio de todo el pueblo aunque por ello tengamos que pagar el costo”, señaló la comisionada.

Sostuvo que la CNDH ejerce su autonomía, la cual no presume en foros ni es para que la alaben los académicos, pues dijo que el centro del trabajo de la CNDH son las víctimas.

“Ejercemos una autonomía que no es para presumir en los foros o para que alaben los académicos, sino que tiene como centro el interés de las victimas. Nada ni nadie se ha antepuesto a este compromiso y ellas lo saben. Esa es la autonomía de la CNDH, puesta al servicio del pueblo”, comentó.

Además, Piedra presumió de austeridad en el organismo, pues detalló que a su llegada a la Comisión se congelaron los salarios de mandos altos, incluido el de ella, para que ganaran menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Declaró que también se eliminaron los viajes al extranjero, seguros de gastos médicos, viáticos, celulares de uso personal, guardaespaldas, el chef exclusivo que había y las tres camionetas de lujo blindadas, destinado todo ello para altos mandos y para la titular de la CNDH.

A ello se agrega, mencionó, que el presupuesto para 2022 disminuyó 8.2% en términos reales en comparación con 2019.

“Muchos de los que nos cuestionan criticaban a la CNDH por no hacer lo que hoy estamos haciendo. La realidad es que ahora la CNDH es una institución más eficiente, menos onerosa para el pueblo y con más resultados. También es mas plural e incluyente en su composición, representativa de los diferentes sectores de la sociedad y sin burocracia”, dijo.

En tanto, los partidos de oposición criticaron la gestión de Rosario Piedra y recordaron la forma en que fue ratificada como titular de la CNDH al comentar que ésta fue inconstitucional e ilegal. Asimismo, le reprocharon que la Comisión ya no sea autónoma, pues aseguraron que se entregó al gobierno federal.

“Muy triste y dolorosamente estos tres años de administración de la Comisión se pueden describir con tres palabras: sumisión, omisión y escándalos. Como consecuencia de ello todos estamos más desprotegidos. Por supuesto, la CNDH requería cambios, pero lo que hemos visto es una entrega sin parangón al gobierno”, dijo el senador Emilio Álvarez Icaza, integrante del Grupo Plural.

