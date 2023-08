Matemáticas en libros de texto no desaparecen; disminuyen y debería corregirse: experta

Los nuevos libros de texto gratuitos han recibido diversas críticas por lo cambios y reestructuración que tuvieron y una de ella es que las matemáticas desaparecieron de estos; sin embargo, académicos en temas de educación señalaron que esto no pasó realmente, pero enfatizaron que esta disciplina sí se reduce en en el nuevo plan de estudios.

En un Foro “Libros de Texto Gratuitos para una Educación con Futuro” realizado por la Cámara de Diputados, Laura Frade Rubio, quien tiene una licenciatura en pedagogía, señaló que en el nuevo plan de estudios las “grandes perdedoras son las matemáticas”, ya que ahora son parte del campo formativo Saber y Pensamiento Científico, donde también están Biología, Física y Química.

“Lo que hicieron con las matemáticas no fue desaparecerlas, es que cuando se subsume en el cambio formativo de Saberes y Pensamiento Científico deja de ver un énfasis especifico para el desarrollo de Matemáticas. La critica que hemos hecho es que las matemáticas son un lenguaje y una capacidad de desarrollo propia de cada niño. Para mí, el error fue que tenemos un campo especifico que debió haber tenido, que se llama Pensamiento Matemático, así como tenemos Saberes y Pensamiento Científico, debieron crear Saberes y Pensamiento Matemático”, dijo.

Lee: Los libros de texto gratuitos, el nuevo conflicto entre AMLO y la oposición

La también académica explicó que en este campo formativo hay contribuciones de las etnomatemáticas para contar de otra manera, ver figuras geométricas de otra manera y que son incorporaciones de los pueblos indigenas de este país, pero aclaró que estos tienen limites para llegar a proceso de abstracción más profundos que provienen de las matemáticas como disciplina.

“Lo que hay es una gran reducción de los contenidos de matemáticas a lo largo del plan de estudios particularmente en preescolar y primarias; es lo que sí espanta. Es el gran reto que he dicho a los docentes, hay que trabajarlo en la perspectiva del condiseño”, mencionó.

Comentó que ante esta reducción de las matemáticas en el plan de estudios, este se deberá corregir, ya que las matemáticas se deben aprender de manera específica, pues tiene un lenguaje distinto.

“Es algo que sí tiene que rectificar tarde o temprano y no es que desaparezcan, sino se reducen. Se reduce la cantidad de contenidos que deberíamos estudiar como todos los niños del mundo, pero además la especificidad propia para enseñarlas, porque algo que si tiene las matemáticas se deben aprender de una manera especifica, no se aprende igual que las ciencias, no es un experimento, es un proceso de construcción de conceptos con un lenguaje distinto”, enfatizó.

Además, explicó que ahora los alumnos no tendrán clases por asignaturas o materias, sino por cuatro campos formativos: Lenguajes; Ética, Naturaleza y Sociedad; Saberes y Pensamiento Científico, y De lo Humano y lo Comunitario, en donde se agrupan temas en cada uno de ellos.

Por ejemplo, en Lenguajes están integrados Español, inglés, Artes y Educación Indígena; en el de Ética, Naturaleza y Sociedad están Geografía, Historia y Formación Cívica y Ética; En el de Saberes y Pensamiento Científico están Matemáticas, Biología, Física y Química, y en el De lo Humano y Comunitario están tecnología, Educación Socioemocional y Educación Física.

“No es que las asignaturas desparezcan como tales, sino que hay otra organización curricular que es difícil comprenderla, porque la lógica es otra, el paradigma es otro”, mencionó Laura Frade Rubio.

¿Te informas por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias