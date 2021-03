En lo económico y social vamos saliendo de la crisis: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes durante su informe por los 100 primeros días del tercer año de su gobierno, que sin recurrir al endeudamiento ni aumentar impuestos debido a la pandemia por Covid-19, el país está saliendo de la crisis.

“En lo económico y en lo social también vamos saliendo de la crisis, la actividad productiva y comercial empieza a reponerse sin que hayamos recurrido al endeudamiento, sin aumentar impuestos y sin gasolinazos, sólo con los ahorros por el combate a la corrupción, con eficiencia administrativa, con mucho trabajo, y con austeridad republicana”, expresó en conferencia de prensa virtual desde Palacio Nacional.

El mandatario agregó que de acuerdo a su estimación para mediados de 2021 la economía mexicana habrá recuperado el nivel que tenía previo a la pandemia.

“El pronóstico de crecimiento económico ha ido subiendo y ahora hasta los más precavidos aceptan que será del 5%, en mi opinión, a mediados de este año nuestra economía habrá recuperado los niveles previos a la pandemia, pienso, también, que los sectores más afectados como el turismo, el comercio, los restaurantes y otros servicios volverán a florecer”, comentó.

López Obrador mencionó que de los 1,117,584 empleos formales que se perdieron por la pandemia, ya se recuperaron 538,013; mientras que las remesas durante 2020 tuvieron cifras récord al alcanzar 40,600 millones de dólares, mismas que han contribuido en favor de la economía mexicana.

El presidente aseguró que no hay una crisis de bienestar social en México y que en ello ha contribuido el haber destinado más recursos para la gente vulnerable del país, con lo que se evitó una crisis de consumo.

“Baste con el dato de que las tiendas de autoservicio han aumentado sus ventas de marzo de 2020 a la fecha, es decir, durante todo el año de pandemia, en 6%, la gente no ha dejado de contar con ingresos para alimentos y bienes básicos, no tenemos crisis de bienestar social, y no hay saqueos ni un repunte delictivo por hambre, desesperación o desamparo”, señaló.

Sigue las noticias de la política mexicana en este enlace

Respecto a la infraestructura del país, AMLO dijo que en su gobierno reiniciaron la ejecución de obras con inversión pública, sin contratar deuda ni dar concesiones, con presupuesto federal se construyen carreteras, presas, hospitales, universidades, escuelas, acueductos, drenaje, plantas de tratamiento de aguas residuales, refinerías, vías férreas, centrales eléctricas, aeropuertos, bibliotecas, estadios, unidades deportivas y otras obras.

“Destacan la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, el programa integral del istmo de Tehuantepec para articular puertos, trenes, y crear una vía rápida de comunicación entre países de Asia y la Costa Este de Estados Unidos y el Tren Maya (…) tan solo estas tres obras generan 116 mil empleos directos y alrededor de 227 mil empleos directos”, dijo.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado