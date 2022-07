En México hay espíritu entreguista de Santa Anna ante consultas al T-MEC por energía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este viernes que haya una actitud entreguista al interior de México entorno a las consultas que Estados Unidos y Canadá pidieron en el marco del T-MEC por la política energética del país que beneficia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre empresas extranjeras.

En conferencia de prensa desde Puerto Vallarta, Jalisco, el mandatario federal acusó que sus opositores buscan que México sea sancionado por países extranjeros sólo por defender su soberanía sobre los hidrocarburos.

“Lo que me llama mucho la atención es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, que en vez de defender a México defienden los intereses de países y empresas extranjeras, es increíble, se cierne todavía el espíritu de Santa Anna, de Porfirio Díaz, de Salinas de Gortari, pero muchísima gente sobretodo en la academia, con los expertos, internacionalistas, como quisieran que nos castigaran los extranjeros.

“Tenemos una relación de más respeto con los gobiernos extranjeros que con estos entreguistas”, lamentó el jefe del Estado mexicano.

A principios de la semana, Estados Unidos y Canadá solicitaron consultas sobre solución de disputas con México en virtud del acuerdo comercial T-MEC sobre lo que consideran han sido políticas energéticas discriminatorias.

Las consultas se relacionan con medidas tomadas por México que, según Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), socavan a las empresas estadounidenses en México a favor de las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ambos gobiernos tienen un periodo de 75 días para solucionar la controversia durante esta etapa. En caso de no llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre la correcta aplicación e interpretación de estas disposiciones, al igual que Estados Unidos, Canadá podrá solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre este asunto.

Al respecto, López Obrador reiteró que su administración no está violando ninguna cláusula suscrita con sus socios comerciales ya que se estableció con toda claridad que México es libre de reformar su Constitución en materia energética y su dominio absoluto sobre la explotación de los petrolíferos.

“Decir que no hay ninguna violación al tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México que no estamos incumpliendo ningún compromiso. Cuidamos no comprometer el petróleo que eso nos llevó a detener la negociación casi dos semanas porque el gobierno anterior había ofrecido un capítulo especial del tratado entregando el petróleo, así de claro.

“Jesús Seade me informa que hay esta propuesta, le pido que venga a México y se analiza el capítulo que ya habían aceptado las autoridades mexicanas de manera especial el secretario Videgaray y Guajardo y nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo”, expuso el tabasqueño.

Jesús Seade, quien reside en Shanghái y ejerce la misión diplomática en China, fue convocado para ayudar a México en las negociaciones que se sostendrán con las autoridades estadounidenses y canadienses sobre el tema energético.

