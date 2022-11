En México un hombre gana 100 pesos, una mujer solo gana 86

“¿Cuántas mujeres en tu familia, antes de ti, fueron financieramente independientes?”, pregunta Sabrina Castelli, cofundadora y CEO de Mujer Financiera, una startup de educación financiera para mujeres en Latam.

Quizá podrías responder que tu madre o que tú eres la primera en tu hogar, difícilmente alguien responderá que su abuela.

En +Dinero de Forbes México platicamos con ella para abordar este panorama un tanto sombrío y es que así lo demuestran las estadísticas.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2022 la brecha de ingresos se ubica en 14%, es decir, por cada 100 pesos que recibe un hombre en promedio por su trabajo al mes, una mujer recibe 86 pesos.

Las entidades federativas con mayor brecha de ingreso entre hombres y mujeres son Oaxaca, Colima e Hidalgo, ya que las mujeres ganan 27.1%, 25.3% y 24.9% menos en comparación con los hombres, respectivamente.

Los 3 principales desafíos en materia de inclusión financiera femenina

En opinión de Castelli, tres son los principales desafíos para que las mujeres tomen más decisiones respecto al dinero:

Falta de confianza: Este es un sesgo que tienen todas las mujeres en la región de Latinoamérica en general y tiene que ver con que para la mayoría la gestión del dinero es algo nuevo. Al ver la evolución de las mujeres económicamente activas, notaremos que en los últimos 40 años creció exponencialmente. La desconfianza y el miedo son una gran barrera, de ahí que la educación financiera sea clave

Generación de dinero: ¿Qué dinero pueden ahorrar e invertir las mujeres si no están ahorrando lo suficiente? La brecha de ingresos es una de las barreras principales para las mujeres aunada a la del trabajo doméstico; muchas veces no pueden ganar más dinero porque interrumpen su crecimiento profesional para el cuidado de la familia

No tienen voz en la industria financiera: El tercer factor es que la industria financiera no le habla a la mujer en general, ella no se siente identificada y no puede cruzar esa barrera de miedo, no se está generando un vínculo. Para que tú decidas dónde poner tu dinero, debe de haber un vínculo de confianza y es difícil confiar en una entidad que no te ayuda a ahorrar, no entiende tus necesidades, y los desafíos que tienes como mujer. Muchas veces vemos que ellas necesitan asesoramiento los viernes a las 11 de la noche cuando los chicos se han ido a dormir; ni hablar de las mujeres rurales que ni siquiera tienen un lugar cerca para poder abrir una cuenta bancaria y entender cómo funciona.

¿Cómo se puede combatir este escenario de desigualdad?

Desde la perspectiva de Sabrina Castelli, impulsar la educación financiera como materia obligatoria en la educación básica es esencial, así como dar oportunidad a más mujeres en compañías financieras y roles importantes en la toma de decisiones, pues es importante que ellas tengan voz en la creación de productos para mujeres a partir del conocimiento de esa realidad.

Asimismo, la especialista en finanzas cita una urgente necesidad de regular la brecha salarial y el trabajo doméstico para que todas las mujeres que trabajan un sinnúmero de horas puedan tener ingresos, se le ponga una cifra a su actividad y eso se vea reflejado en sus ingresos.

Derribando límites, para ayudar a otras mujeres

La propia creadora de Mujer Financiera tuvo que sobrepasar una serie de obstáculos para fundar su empresa y conseguir la meta de hacer que muchas más mujeres se interesaran en el tema.

“Al inicio me costó mucho encontrar inversores que entendieran las problemáticas financieras de las mujeres, por cómo está diseñado el acceso a los créditos de los bancos, si eres una empresa nueva no puedes obtener préstamos y quedas atrapado, no puedes desarrollar tu idea a menos que sea con recursos propios o préstamos personales. Acceder a una red de networking adecuada fue un reto también, para escalar tu negocio debes de rodearte de gente con más experiencia y la mayoría de las empresas fintech han sido creadas por hombres, todo eso se va tornando un verdadero reto. Yo estudié finanzas y me llevó mucho tiempo vincularme con las personas que me fueran abriendo puertas para poder tener hoy una red de hombres y mujeres emprendedores que me ayudan al momento de tomar decisiones sobre mi negocio”, detalla Castelli.

La CEO invita a todos los emprendedores a vencer el síndrome del impostor y a animarse a crear aquello que no existe, pero que hace mucha falta, con la convicción de que todo es posible y de que se puede avanzar a pesar de las complicaciones que aparecen en el camino.

¿Y qué consejo hay para las mujeres que tienen temor de tomar las riendas de su dinero y sus finanzas?

“El miedo es algo que sentimos cuando nuestro cerebro ve algo desconocido, pero eso desconocido no necesariamente es algo malo, mi invitación es que cuando tengamos miedo veamos cómo desarmarlo, averigüemos qué es lo que nos da miedo, ¿acaso es a perder el dinero? Eso es legítimo, pero hay maneras de evitar esa pérdida diversificando tus ahorros, accediendo a distintos productos financieros. Anímate a dedicar al menos 15 minutos diarios a aprender algo de finanzas y verás cómo ese miedo empieza a desaparecer. Anímate a ahorrar una suma pequeña de dinero e invertirla, hoy en día hay productos sumamente accesibles para todos. Da ese paso y sé compasiva contigo misma, no vas a pasar de invertir de cero a nivel experta de la noche a la mañana. Por último, es fundamental que identifiques tus creencias sobre el dinero, a veces creemos que es malo o que invertir es solo para ricos y eso definitivamente ha cambiado gracias a la tecnología y a muchos otros avances”, finaliza Sabrina Castelli.

