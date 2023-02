‘En México ya hay energía verde’: AMLO inaugura planta fotovoltaica de Puerto Peñasco

Al asegurar que México está cumpliendo con su parte en el cuidado del medio ambiente con la implementación de las energías verdes, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera etapa de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora.

Se trata de una central con capacidad de generación en corriente alterna de hasta 457.211 MW, con una producción anual de energía eléctrica de 1041.74 GWH.

De acuerdo con las autoridades federales, con esta central se conectará por primera vez Baja California con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con en beneficio de 1.6 millones de habitantes. La primera etapa, beneficiará a alrededor de 64 mil hogares.

La primera fase del parque solar de Puerto Peñasco tiene previsto comenzar con sus actividades comerciales a partir del 1 de mayo de 2023 y la segunda fase entrará en operación en junio de 2024.

“Siempre se ha hablado de las energías limpias renovables y México está haciendo lo que le corresponde para cuidar el ambiente, para evitar la contaminación y cuidar nuestros recursos renovables”.

“Con ustedes vamos a sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad. La inauguración de esta planta es fundamental porque ya con esta planta ya podemos decir que se tienen energías limpias para el desarrollo futuro de Sonora y del norte de nuestro continente para el impulso, la promoción a la industria”, señaló el mandatario federal tras arrancar las operaciones de la central eléctrica.

Foto: Gobierno de México.

En su discurso y ante el cuestionamiento de diversas actores respecto a las restricciones de la actual política energética a la participación de empresas extranjeras, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que las firmas de otros países pueden invertir en este rubro en México, no obstante, no se permitirán más los monopolios a costa de las empresas públicas.

“No estamos impidiendo a las empresas extranjeras. Lo que estamos buscando es que no desaparezcan las empresas públicas y que mínimo se mantenga un equilibrio entre particulares y la Comisión Federal de Electricidad; que no se abandone la Comisión, y que imperen empresas monopólicas de la industria eléctrica, empresas extranjeras como Iberdrola y otras más”. afirmó.

“Entonces ya no sé aplica esa política estamos fortaleciendo a la CFE y debemos celebrar que llegamos a tiempo, debemos celebrar que se tenía a los trabajadores y técnicos que no los eliminaron, no los corrieron, si les quitaron algunas prestaciones pero ya se los devolvimos como la del retiro”.

Terminan Puerto Peñasco antes de tiempo

Por su parte, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, presumió que esta primera etapa de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco se concluyó antes de lo estimado y con la construcción de la red de transmisión que forma parte de este proyecto se salda una deuda histórica, que es conectar a Baja California con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La planta en su totalidad tendrá una capacidad de 1,000 MW, con baterías como respaldo y se desarrollará en 3 etapas.

Esta primera etapa está integrada con una red de transmisión de 290 kilómetros, la cual se convierte en la segunda más importante de la red de nacional de transmisión. Será la planta solar más grande de América Latina y evitará la emisión aproximadamente de 1.4 millones de toneladas de CO2 anuales, lo que equivale a sacar de circulación a cerca de 270,000 automóviles.

Detalló que la central fotovoltaica de Puerto peñasco se construye en una superficie de 2,000 hectáreas. La fase 1 inaugurada hoy por el presidente cuenta con una capacidad de 120 MW, inició su construcción en marzo del 2022 y se encuentra totalmente concluida al igual que la red de transmisión que conduce esta electricidad al SEN.

