En penales, Rayados gana el tercer lugar en el Mundial de Clubes

Gracias al arquero Luis Cárdenas, quien paró dos penales y marcó el definitivo para el 4-3, los Rayados de Monterrey se impusieron al equipo saudí Al Hilal por el tercer lugar del Mundial de Clubes Qatar 2019.

Esta es la segunda ocasión que Rayados queda en tercer lugar en el Mundial de Clubes, pues quedó en el mismo sitio en Japón 2012.

En la cancha del estadio Internacional Khalifa de Doha, el partido quedó 2-2 en tiempo regular.

Por Rayados marcaron Arturo González, al minuto 55, y el argentino Maximiliano Meza, al 60’; por Al Hilal, el brasileño Carlos Eduardo, al 35’, y el francés Bafetimbi Gomis al 66’.

En la ronda de penales, fue el Al Hilal el que abrió y ejecutaron los tiros el francés Bafetimbi Gomis (gol), el italiano Sebastian Giovinco (gol), el brasileño Carlos Eduardo (paró el arquero), el surcoreano Jang Hyunsoo (gol) y Mohamed Kanno (paró el arquero).

Por Rayados lo hicieron Jonathan González (gol), el colombiano Stefan Medina (gol), el argentino Rogelio Funes Mori (gol), Johan Vázquez (por fuera de palo izquierdo) y el arquero Luis Cárdenas (gol).

Luis Alberto Cárdenas López, quien nació el 15 de septiembre de 1993 en Ahome, Sinaloa, fue obviamente el héroe por las dos atajadas que hizo para mantener a su equipo con la gran puerta abierta del triunfo en la serie de penas máximas.

Pero lo que más impactó fue su frialdad al momento en que hizo el disparo desde los 11 pasos, al mandar el balón raso y pegado al palo izquierdo para ser inalcanzable a su par Abdullah Almuaiouf, y luego hacer la celebración del triunfo.

