En su cumpleaños, Del Toro regala una semana más de sus monstruos

El director mexicano Guillermo del Toro anunció que su exposición En Casa con Mis Monstruos se extenderá una semana más.

Además, el cineasta anunció que la entrada será gratuita para los menores de 25 años para que los más jovenes disfruten de su exposición.

“En Toronto ya es Oct 9. Cumplo 55 años. Me da gusto anunciar que he promovido que extendamos En Casa con Mis Monstruos una Semana mas. Como regalo he pedido (y recibido) de FICG, MUSA y de @rvillanueval el que esa semana sea enteramente GRATUITA para menores de 25 años…”, dice una parte de su mensaje en Twitter.

1/ 3 En Toronto ya es Oct 9. Cumplo 55 años. Me da gusto anunciar que he promovido que extendamos En Casa con Mis Monstruos una Semana mas. Como regalo he pedido (y recibido) de FICG, MUSA y de @rvillanueval el que esa semana sea enteramente GRATUITA para menores de 25 años… — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 9, 2019

Además, Del Toro anunció que para los mayores de 25 años habría descuentos para las personas que se quedaron sin asistir.

“A la gente mayor de 25 años se le avisa que el boleto se reducirá esa semana a 45 pesos. Mi deseo es que los jóvenes reciban este gesto. Sobre todo, aquellos que no han tenido medios para asistir”, dice su mensaje.

2/3 A la gente mayor de 25 años se le avisa que el boleto se reducirá esa semana a 45 pesos. Mi deseo es que los jóvenes reciban este gesto. Sobre todo, aquellos que no han tenido medios para asistir. — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 9, 2019

Te recomendamos: La fábrica de miedo de Guillermo del Toro