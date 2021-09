En vilo, reunión de alcaldes de oposición con Sheinbaum y Batres

La relación entre los alcaldes y alcaldesas de oposición y el gobierno de Claudia Sheinbaum no muestra señales de recomposición. Aun cuando el bloque opositor ha demandado en más de seis ocasiones una reunión con la Jefa de Gobierno, y que la mandataria dijo que los empezará a recibir, uno a uno a partir de este jueves 2 de septiembre, los futuros funcionarios insisten en asistir al Antiguo Palacio del Ayuntamiento en grupo y no de manera individual. Si el gobierno no acepta esta condición, podrían trabarse los encuentros con la oposición.

Luego de entregar el tercer Informe de Gobierno a la nueva legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el secretario de Gobierno, Martí Batres, informó que todavía no estaba enterado de que algún alcalde o alcaldesa electa de la oposición haya declinado asistir al encuentro con Sheinbaum, pero reiteró que la recepción será de manera individual, como la propia mandataria lo dejó en claro ayer en conferencia de prensa, donde justificó el formato de la reunión debido a que “las problemáticas de cada alcaldía son distintas”.

Más información:

Sheinbaum responde a la oposición: ‘no se puede hacer de la política un circo’

“Están citados todos con días de anticipación, en orden alfabético de las alcaldías, o sea, comenzamos con Álvaro Obregón y vamos hacia adelante. Es un momento importante para ellos, para exponer sus puntos de vista, cada uno tendrá su responsabilidad en el ámbito del gobierno (de la alcaldía), el gobierno de la ciudad tiene responsabilidad en toda la ciudad y lo más importante para el gobierno de la ciudad es velar por el bien de los ciudadanos”, dijo el secretario de Gobierno al salir del Congreso de la ciudad donde entregó el tercer Informe de Gobierno de Sheinbaum.

Desde la @FiscaliaCDMX, quienes integramos la @UNACDMX_OFICIAL, presentamos la denuncia por lesiones y uso indebido del servicio público. Exigimos una investigación exhaustiva y la sanción a los responsables. pic.twitter.com/tmZgcmQjnz — Lía Limón García (@lialimon) September 1, 2021

Por su parte, en un oficio enviado este miércoles, la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX), en la que se agrupan los futuros nueve alcaldes y alcaldesas del PAN, PRI y PRD, envió un oficio a la Jefa de Gobierno para solicitarle que este jueves reciba a todos al mismo tiempo y no uno a uno, ocupando el horario en el que recibirá a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón; de Azcapotzalco, Margarita Saldaña y de Benito Juárez, Santiago Taboada, es decir, de 12:00 a 14:00 horas. El documento fue firmado por las alcaldesas y el alcalde antes mencionados.

Lee también:

Oposición carga contra Batres y exige disculpa pública de Sheinbaum

“La Jefa de Gobierno los ha invitado a todos y espera que todos acudan, cada uno en el horario que se le ha asignado en su invitación, porque el objetivo de cada una de estas reuniones es abordar los temas importantes de cada demarcación, entonces cada uno de ellos requiere de un espacio para abordar los temas (…) Yo me imagino que acudirán porque ellos han expresado la importancia de reunirse con la Jefa de Gobierno, supongo que acudirán a la cita que la Jefa de Gobierno les ha dado”, dijo al respecto Batres.

Mientras el secretario de Gobierno presentaba el tercer Informe de Gobierno ante la recién constituida II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el bloque opositor de alcaldes presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los presuntos delitos de lesiones, robo, abuso de autoridad y uso ilegal del servicio público contra quien resulte responsable, por la gresca que el lunes pasado protagonizaron los futuros funcionarios públicos con policías de la ciudad en las inmediaciones del recinto legislativo de Donceles.

Te recomendamos:

Relación de Sheinbaum con la oposición, en su momento más tenso

Al salir del Congreso de la ciudad, Batres fue cuestionado sobre la denuncia, a lo que respondió: “nosotros vamos para adelante, hay mucho trabajo que hacer, nosotros tenemos mucho trabajo, estamos concentrados en nuestro trabajo, respeto la postura que tenga cada uno, pero nosotros estamos enfocados en el trabajo de la ciudad y miramos hacia adelante”.

Por su parte, la fiscal de Justicia, Ernestina Godoy, quien también acudió a la sesión constitutiva de la II Legislatura, comentó sobre la denuncia: “vamos a investigar, no lo vamos a dejar así, tenemos que saber qué pasó”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado