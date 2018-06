Encierro en jaulas, llanto de niños… así separa EU a familias migrantes

La política de “cero tolerancia” en su política migratoria del gobierno de Donald Trump ha creado un drama entre las personas y familias que detiene en la frontera sur del país por haber entrado ilegalmente.

De acuerdo con un video de las autoridades fronterizas de Estados Unidos, cientos de adultos y niños detenidos permanecen en instalaciones en McAllen, Texas, donde permanecen encerrados en jaulas metálicas.

En el material se observa a las personas sentadas o acostadas en colchonetas y cubiertas con mantas de plástico que se les reparten.

Las mujeres y los hombres se encuentran separados en celdas distintas, así como los niños, quienes son separados de sus padres debido a que la administración de Trump ha optado por procesar legalmente a los adultos para enviarlos a prisión, por lo que sus hijos no pueden permanecer con ellos.

PUBLICIDAD

BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ — David Begnaud (@DavidBegnaud) June 18, 2018

Por otro lado, el portal estadounidense ProPublica difundió un audio en el que se escucha a niños llorando en tras haber sido separados de sus padres.

El sitio de periodismo de investigación detalló que el audio fue grabado la semana pasada dentro de un centro de detención de la Patrulla Fronteriza.}

“La persona que realizó la grabación solicitó no ser identificada por temor a represalias. Esa persona proporcionó el audio a Jennifer Harbury, una conocida abogada de derechos civiles que ha vivido y trabajado durante cuatro décadas en el Valle del Río Grande, a lo largo de la frontera de Texas con México. A su vez, Harbury facilitó el audio a ProPublica. Dijo que la persona que lo grabó era una clienta que ‘escuchó los llantos y los lloros de los niños y que quedó devastada'”, indicó el portal.

La grabación revela la desesperación de los niños, quienes piden a gritos sus padres y madres, e incluso piden llamar por teléfono a familiares.

Más de 2,300 niños migrantes han sido separados de sus padres desde abril, cuando el gobierno estadounidense lanzó su política migratoria de cero tolerancia, señaló ProPublica.

Pese a los llamados de diversas agencias de la ONU, e incluso del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, para dejar de separar a familias, el presidente Trump ha asegurado que seguirá la medida pues considera que disuade a los migrantes a entrar a Estados Unidos.

Incluso, el mandatario ha arreciado su discurso contra la migración. Esta mañana, vía Twitter, exigió al Congreso cambiar las leyes y culpó a los legisladores del Partido Demócrata de la situación, pues según él, ven a los migrantes como votantes potenciales.

If you don’t have Borders, you don’t have a Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2018

Democrats are the problem. They don’t care about crime and want illegal immigrants, no matter how bad they may be, to pour into and infest our Country, like MS-13. They can’t win on their terrible policies, so they view them as potential voters! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2018

We must always arrest people coming into our Country illegally. Of the 12,000 children, 10,000 are being sent by their parents on a very dangerous trip, and only 2000 are with their parents, many of whom have tried to enter our Country illegally on numerous occasions. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2018

Empresarios de EU pide frenar separación de familias migrantes

La Cámara de Comercio de Estados Unidos pidió al gobierno estadounidense que detenga su política de separar a hijos de padres que intentan ingresar ilegalmente al país desde la frontera con México.

“Algunos funcionarios del Gobierno supuestamente ven la política de separar a niños inmigrantes de sus padres como moneda de cambio para aprobar otras medidas inmigratorias en el Congreso”, dijo Thomas Donohue, presidente de la agrupación, en un comunicado.

“Seguramente una nación tan grande, tan generosa y compasiva como Estados Unidos puede encontrar la forma de evitar separar a niños de sus padres en la frontera. Si no podemos ponernos de acuerdo en eso, entonces no podemos ponernos de acuerdo en nada”, añadió.

No te pierdas: Trump y republicanos se reunirán en medio de polémica por niños migrantes