Interceptan aparatos explosivos enviados a Obama y los Clinton

El Servicio Secreto de Estados Unidos interceptó correo sospechoso enviado a los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, y su esposa Hillary Clinton, quien compitió por la presidencia en la elección pasada contra Donald Trump.

De acuerdo con información del diario The New York Times, un artefacto explosivo fue hallado por un técnico que supervisa el correo remitido a los Clinton.

Asimismo, se informó que el Servicio Secreto interceptó un paquete sospechoso enviado a la residencia de Obama.

We are aware of a suspicious package found in the vicinity of the Clinton residence in Chappaqua, NY, and our JTTF has engaged with our federal, state and local partners to investigate. As this is an on-going investigation, we will have no further comment at this time

PUBLICIDAD

— FBI New York (@NewYorkFBI) October 24, 2018