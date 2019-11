Encuentran ejemplar de ciervo ratón, especie que se creía extinta hace 30 años

Notimex.- Especialistas informaron que una cámara trampa logró captar en estado silvestre a un ejemplar de ciervo ratón lomo plateado de Vietnam (Tragulus versicolor), especie que la ciencia creyó extinta por casi tres décadas.

El grupo de científicos internacionales reportó el avistamiento de este mamífero cerca de la ciudad de Nha Trang, capital de la provincia Khanh Hoa, en Vietnam, luego de conseguir una serie de fotografías de cámaras trampa colocadas en la región.

El artículo que habla sobre este hallazgo se denomina Camera-trap evidence that the silver-backed chevrotain Tragulus versicolor remains in the wild in Vietnam y fue publicado hoy en la revista especializada Nature Ecology & Evolution.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) reporta que la especie Tragulus versicolor, es el nombre científico del ciervo ratón vietnamita de lomo plateado que se encuentra en la lista roja de especies amenazadas, con información deficiente debido a que su primer avistamiento data de 1910.

“En una era de extinciones masivas, confirmar la supervivencia de las especies perdidas, ofrece una segunda oportunidad para la conservación de la biodiversidad”, comentó el coautor del estudio, Andrew Tilker.

El ambientalista considera que los habitantes cercanos a los bosques de Nha Trang, sí sabían de la existencia de este ejemplar.

Por otro lado, el equipo de investigación consideró a la especie perdida porque no había sido documentada por un científico o naturalista desde hacía mucho tiempo.

Los especialistas desean seguir con el monitoreo de este mamífero, el cual se había mantenido en estatus de amenaza debido a la caza, la deforestación, y la invasión de su hábitat.

De igual modo, resaltaron que es preciso darle seguimiento inmediato para evitar la pérdida total de esta especie.