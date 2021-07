Luego de que el presidente de Morena, Mario Delgado, reveló que será por encuesta como elegirán al candidato presidencial de este partido, el legislador Ricardo Monreal dijo que este método está muy desgastado, por lo que pidió que se busque otro procedimiento que unifique.

“Está muy desgastado el método de encuestas y ha sido un ejercicio que ha sido cuestionado. Sería bueno buscar métodos distintos, pero falta mucho tiempo”, dijo el aspirante a la candidatura presidencial por Morena.

Monreal señaló que esperará los tiempos que marca la ley para participar en la contienda de 2024, pues no quiere incurrir en campañas anticipadas ni violar las reglas electorales, además de que por el momento su prioridad es buscar leyes en beneficio de los mexicanos.

“Falta más de dos años y prefiero esperar los tiempos que marque la ley para no incurrir en campañas anticipadas ni en violación de reglas electorales. No estoy preocupado en eso, no es mi prioridad; mi prioridad es buscar leyes que permitan atenuar problema económicos, sociales que vive el país”, enfatizó.

El senador reiteró que el método de encuesta es un proceso desgastado y agotado pero que no es momento de discutirlo, sino hasta que se lance la convocatoria de Morena, que será en 2023.

El también coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado comentó que hace un mes se reunió con sus colaboradores a quienes les avisó que buscará la candidatura presidencial y les pidió “que mantuvieran la calma, el respeto y que nadie hiciera ningún tipo de precipitaciones para que no hubiera especulaciones ni aceleres”.

