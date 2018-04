Por Carlos E. Rodríguez Zárate*

“Fatiga adrenal” o “disfunción del eje neuro-endrocrino suprarrenal”, comúnmente conocido como estrés, es una disfunción de las glándulas suprarrenales, un problema en extremo común y cada día más frecuente de la vida moderna, condicionada por niveles crónicos. Se estima que:

43% de los adultos sufren de efectos secundarios en su salud a consecuencia del estrés.

Entre 75% y 90% de las consultas de medicina general son por enfermedades o síntomas relacionados.

Existe una vinculación entre el estrés y las causas más frecuentes de mortalidad: enfermedades del corazón, cáncer, problemas pulmonares, accidentes, cirrosis y suicidio. (Revista Metabolism, vol. 51, no. 6, 2002)

Sin embargo, esta epidemia invisible carece del reconocimiento adecuado por la medicina actual. Ante signos y síntomas que son confundidos o ignorados, millones de personas sufren problemas de salud no tratados que interfieren con su capacidad de disfrutar la vida y funcionar adecuadamente.

De acuerdo con Grupo Prodensa, firma internacional de consultoría empresarial, este problema se transforma en ausentismo, escaso rendimiento en las actividades laborales, desmotivación, accidentes laborales y, por lo tanto, deficiencia en la productividad. Sin embargo, ya que la correlación exacta entre estos factores y el estrés es difícil de medir, es difícil entender la magnitud del problema y tomar cartas en el asunto.

Ritmo suprarrenal y fatiga adrenal

El primer paso para atender este problema es entenderlo.

La glándula suprarrenal humana libera en nuestro organismo hormonas esteroides, antiinflamatorias y antioxidantes, que influyen en los procesos funcionales más importantes en el cuerpo (la utilización de los carbohidratos y grasas, la conversión de grasas y proteínas en energía, el almacenamiento de grasa, la regulación de la glucosa, las funciones cardiovasculares y gastrointestinales, e incluso las sexuales), y ayudan al cuerpo a enfrentar a los estresores de la vida.

La fatiga adrenal es usualmente causada por una sobrecarga de estresores, que pueden ser físicos, emocionales, ambientales, infecciosos o la combinación de varios. Así, las causas son tan variadas como la muerte de un ser querido, los malestares físicos, eventos traumáticos, presiones laborales, la falta de descanso o vivir una relación tóxica.

Estrés Laboral en México

De acuerdo con bumeran.com, México se encuentra en los primeros lugares, junto con China y Estados Unidos, con el mayor número de personas estresadas a nivel mundial.

De acuerdo con el especialista de Recursos Humanos de esta firma, Hussein Escamilla, el rendimiento de la fuerza laboral se ve perjudicado debido a espacios de trabajo inadecuados y falta prestaciones laborales que fomenten la revisión médica frecuente, por lo que la mayoría de las enfermedades crónicas que padece la sociedad mexicana en la actualidad se desencadenan por la presión y el estrés laboral al que se expone por años

Algunos de los padecimientos desatados por el estrés que más aquejan la salud y la economía de los mexicanos son:

La depresión y ansiedad, ambas consideradas enfermedades mentales.

Las enfermedades gastrointestinales.

La obesidad y sobrepeso, desencadenadas por el sedentarismo y la mala alimentación, que en conjunto afectan a 73% de la población adulta, lo que posiciona a México como el segundo país a nivel mundial.

El cansancio crónico, que afectan a millones de personas sin que exista un diagnóstico.

El papel de las empresas

Para atender el estrés es necesario enfocar esta problemática desde la “Medicina Funcional”, estrategia relativamente que observa las causas subyacentes de la enfermedad y trata de corregirlas incluso antes de que se pongan en marcha. Se concentra en observar el cuerpo de manera integral y procurar la salud a partir de una mejora en los hábitos de:

Nutrición

Ejercicio y actividades de relajación

Descanso

Forma de relacionarnos

Cortar exceso de alcohol, drogas, sedentarismo y uso excesivo de dispositivos electromagnéticos

El estudio ‘Quédate en el trabajo’, elaborado por Willis Towers Watson en 2016, arrojó que para nueve de cada 10 encuestados es importante crear estrategias para mejorar la salud de los empleados, en las que principalmente se encuentra reducir el estrés.

En seguimiento a la atención oportuna que merece este tema, American Chamber/Mexico, la United States Chamber of Commerce (USCC) y la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), firmamos a finales del año pasado el acuerdo “Winning with Wellness, Engaging the Private Sector in support of Mexico’s Health”, para fortalecer y eficientar los programas de salud de los Estados Unidos y México y promover la salud laboral con un enfoque integral, a partir del trabajo conjunto con gobierno y universidades, así como la promoción de relaciones de negocio con empresas del sector cuyos giros -manejo del estrés, sueño, nutrición, ergonomía, etc.- impactan positivamente en la calidad de vida de las personas.

* Presidente del Comité de Salud de American Chamber of Commerce of Mexico, Capítulo Guadalajara y Director Comercial Corporativo de Hospitales San Javier.

