Entendamos, no todo es medallas en olímpicos

Llegar al Olimpo es ya un premio al esfuerzo y a la dedicación a una disciplina que impulsada por los padres de familia, lleva a los hijos a poder vivir el sueño olímpico. El estar en estos Juegos, nadie le regala nada a nadie. Es por méritos propios, siendo contados los casos donde puede haber dedazo o influyentismo de alguna Federación, como paso por ejemplo en el caso de Jessica Salazar que quedó fuera en velocidad de ciclismo, por negligencia o bien ahora el amargo quejido de Paola Espinoza, que sinceramente no tenía ya nada que hacer en este nivel competitivo. Aceptarlo cuesta, pero es una realidad.

El punto es que la competencia olímpica es contra uno mismo y sus registros. Por ello la actuación no se puede medir por medallas nada más, sino por progresos individuales y colectivos que sirven para el desarrollo del deporte en el país. Las tres medallas cautivan,por el poco conocimiento de la audiencia, que se acuerda y cuelga de los Juegos Olímpicos cada cuatro años, ya que en el resto del tiempo, el seguimiento es mínimo en su totalidad.

Estar entre la élite mundial. El poder rozarse con lo mejor del mundo, ya es un mérito gigante el estar, pero si no llegan las medallas no es fracaso. Del cuarto al octavo se entrega el diploma olímpico que también cuenta, pero no se hace público, amén, de que jóvenes carentes de experiencia en su primera participación, crecen al siguiente ciclo, poniendo el ejemplo de Mark Spitz que no brilló en natación celebrada en México 68 y que arrasó con 7 oros en Munich 72, habiendo casos similares a los del estadounidense a lo largo de la historia.

Además, con lo sucedido en el desafortunado apunte por twitter de Paola Espinoza, tras la actuación de sus compañeras Dolores Hernández y Carolina Mendoza, dejan al descubierto el divisionismo que existe, ya que es la guerra contra la china Ma Jin entrenadora de las que participaron hoy y que durante mucho tiempo dirigió la carrera de Paola, que además con su pálmares no tenia porque mostrar públicamente este resentimiento que la deja mal parada y que otra ex olímpica como la judoca Zambotti fue directa “Ser medallista no te hace ser mejor persona y entre gitanos no se leen las manos “. También reacciones de Ana Lago, Ady Jiménez y muchas más. EL peor clavado de su carrera clavando un puñal a compañeros y ex entrenadora la deja mal parada y ese rencor clavado en su pecho, ensucia su brillante trayectoria. La última impresión es la que cuenta.

El Olimpismo es mágico, un tunecino Ahmed Hafnaoui gana 400 metros libres a los favoritos en la natación. Debuta el Skateboard con la magia japonesa y el oro para Horigome, en una jornada de historia, ya que los hermanos Abe ganan el oro, el mismo día, con minutos de diferencia en el Judo. Uta lo hizo en los 52 y Abe en los 66. Un día obscuro para México, donde Alexa Moreno está en la final de su aparato Salto de Caballo calificando en el 8, donde México perdió su futbol y cayó ante Japón 2 A 1 comprometiendo el pase, donde tiro con arco femenil naufragó, siendo alegría para los del Norte, el hat trick de Gignac.

Hoy diremos en pocas palabras “No todo lo que brilla es oro”.

Fernando Schwartz es narrador, comentarista, periodista, conductor, fundador del Programa Acción en 1979. Ha cubierto ocho Juegos Olímpicos de Verano, cuatro de Invierno, Nueve Mundiales de Futbol y diversos eventos. Ha entrevistado a grandes personalidades del deporte de la talla de Pelé, Maradona, Comaneci, Spitz hasta Muhammad Alí. 47 años en los medios de comunicación trabajando para: Televisa, Telemundo, Galavisión, Univisión, Espn, Fox Deportes, Fox Sports además de columnista en el Diario ESTO.

