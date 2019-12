Entidades financieras para los ‘no bancarizados’ agregarían 68,000 mdd al PIB de Latam

Un informe recientemente publicado por la consultora Oxford Economics y la firma Juvo, proyecta que el establecimiento de identidades financieras para la población financieramente excluida o “no bancarizada” en América Latina (LATAM) y el Caribe agregaría 68,000 millones de dólares adicionales al producto interno bruto (PIB) de la región.

Esta cifra equivale a un aumento promedio en el PIB de 108 dólares por persona: también se factoriza en un aumento del 16% en los depósitos financieros para la región (62,000 millones de dólares).

El reporte global, ‘The YES Economy: Giving the world financial identity (La economía del SÍ: otorgando al mundo identidad financiera)’, fue elaborado por la consultora Oxford Economics, para Juvo, pionero de la tecnología de identidad financiera como servicio (FiDaaS, Financial Identity as a Service).

La tecnología FiDaaS analiza datos alternativos utilizando el aprendizaje automático para construir identidades financieras, lo que permite a miles de millones de consumidores no bancarizados y sub-bancarizados calificar para servicios financieros, a menudo por primera vez.

Oxford Economics identificó a México con una capacidad de 31,000 millones de dólares de aumento del PIB; a Brasil con 9,000 millones de dólares y Argentina con 8,000 millones de dólares, como los mercados destacados para este crecimiento.

Más crédito familiar, ahorro y pólizas de seguro

Para el pronóstico, Oxford Economics ideó un escenario habilitado por FiDaaS para reflejar un mundo en el que los operadores de telecomunicaciones móviles han creado una identidad financiera y una calificación crediticia únicas para sus clientes no bancarizados, permitiendo la prestación de servicios financieros a aquellos que carecen de un historial crediticio.

Este es un resultado que el informe llama la “Economía del SÍ”. El nombre proviene de los proveedores de servicios financieros siendo capaces de decir “sí” y extender sus servicios por primera vez a personas no bancarizadas a nivel mundial, gracias a su nueva identidad financiera.

Los operadores móviles extienden ofertas de bajo costo y bajo riesgo a sus clientes, como préstamos de tiempo aire. Basados en su comportamiento de pagos, los consumidores desarrollan gradualmente transacciones más grandes, y luego acceden a otros servicios financieros, a través de asociaciones entre operadores, proveedores de servicios financieros y comerciantes.

El análisis encontró que resolver el problema de identidad financiera en la región de LATAM y el Caribe arrojaría los siguientes resultados estimados:

Un aumento de 68,000 millones de dólares en el PIB regional

Un aumento de 77,000 millones de dólares en la disponibilidad de crédito para hogares

Un aumento de 62,000 millones de dólares en ahorros familiares

Un aumento promedio de 108 dólares en el PIB por persona

“Establecer identidades financieras a través de operadores de redes móviles podría tener profundas implicaciones para los gobiernos, las instituciones financieras y para los millones de personas no bancarizadas (y sub-bancarizadas) en todo el mundo”, dice Steve Polsky, CEO y fundador de Juvo.

Señala que para los gobiernos, representa un impulso masivo al desarrollo económico y al progreso. Para las instituciones financieras y los operadores de telecomunicaciones móviles con los que se asocian, representa una oportunidad de ingresos de miles de millones de dólares. Y para los no bancarizados, abre un acceso justo e igualitario a servicios financieros útiles que de otro modo no estarían disponibles para ellos.

Por su parte Anubhav Mohanty, economista jefe de Oxford Economics, detalla que América Latina y el Caribe son las regiones en desarrollo más ricas del mundo. Sin embargo, según datos del Banco Mundial, 205 millones de personas en la región del Caribe y LATAM (43% de la población adulta) están excluidas de la economía formal.

“De este total, 54 millones no pueden unirse a la economía formal porque carecen de identidad financiera. Lo notable es que, de este número, 20 millones de adultos pueden tener los fondos para interactuar con los proveedores de servicios financieros, pero necesitan una solución como FiDaaS para hacerlo. Lo que también distingue a la región de LATAM y el Caribe es la demanda sustancial de servicios crediticios frente a los ahorros”, señala Mohanty.

Falta de identidad financiera para los no bancarizados a nivel mundial

De acuerdo a los datos del Banco Mundial, 3,900 millones de personas alrededor del mundo (68% de los adultos a nivel global) quedan fuera de la economía formal debido a la falta de historial crediticio. Estos adultos no pueden proporcionar la información necesaria que constituiría su “identidad financiera”, tal como un historial de crédito formalmente reconocido.

Al proporcionar a las personas no bancarizadas los medios para tener su propia identidad financiera utilizando el modelo FiDaaS, los operadores móviles pueden ayudar a desbloquear fuentes subestimadas de efectivo para expandir el capital base de la economía global.

“Hay un gran cruce entre los no bancarizados y los usuarios de teléfonos móviles de todo el mundo. Con un perfil financiero establecido, los usuarios móviles no bancarizados pueden acceder a servicios financieros para el consumidor que de otro modo no hubieran estado disponibles para ellos”, dice Polsky.