Entorno del Papa busca contener el episodio de sus ‘desafortunadas’ declaraciones homofóbicas

Francisco es un papa de muchas primicias: el primero en usar ese nombre, el primero de América Latina, el primero de la orden religiosa jesuita. Desde la semana pasada, también es el primer papa en disculparse por usar lenguaje soez.

Francisco fue citado por los medios italianos usando el término italiano “frociaggine”, que se traduce aproximadamente como “maricón”, en una reunión a puerta cerrada el 20 de mayo con obispos italianos.

El Vaticano emitió una disculpa, pero después de eso, otros informes italianos atribuyeron más insultos homosexuales al Papa, así como un lenguaje machista que asocia a las mujeres con los chismes, en una reunión separada con sacerdotes romanos.

Amigos del pontífice y observadores del Vaticano insisten en que lo que posiblemente ha sido el mayor desastre de relaciones públicas de sus 11 años de papado no debería oscurecer su historial como un papa reformista y amigable con la comunidad LGBT.

Sin embargo, algunos dicen que la metedura de pata del hombre de 87 años encaja en un patrón de errores papales que socavan su autoridad y plantean preguntas sobre sus convicciones y el camino de reforma que tiene en mente para la Iglesia.

“Cualquiera que haya estado en línea… ha visto al Papa reducido a un meme, una herramienta de redes sociales para que cualquiera haga bromas, algunas muy divertidas, otras de muy mal gusto”, dijo Massimo Faggioli, profesor de teología y estudios religiosos en la Universidad de Villanova.

“La palabra de un papa debe tener algún peso, alguna credibilidad. Ya sea que estés de acuerdo o no con él, normalmente pensarías que lo que dice está bien pensado… Ahora es un poco más difícil (pensar eso)”, dijo.

Francisco tiene la reputación de tener una lengua salada, especialmente en privado, por lo que, si bien los insultos contra los homosexuales sorprendieron a muchos, no parecían fuera de lugar para las personas que lo conocen.

“Obviamente no estoy justificando su uso de un término ofensivo (…) pero es normal que hable en privado muy, muy directamente”, dijo el biógrafo papal Austen Ivereigh. “No habla como un político”.

Un amigo personal del Papa, un argentino gay que lo conoce desde hace más de 30 años y pidió no ser identificado, dijo que Francisco sabe que tiene un problema con el lenguaje soez.

“Se llama a sí mismo ‘bocon’, que se traduce (del español) como alguien que no puede mantener la boca cerrada”, dijo el hombre a Reuters. “Nunca ha sido diplomático. De hecho, me sorprende que algo así no haya sucedido antes”.

Cuando Francis fue a Irlanda en la década de 1980 para tratar de aprender inglés, recordó el amigo, “sus maestros estaban horrorizados por la forma en que en el aula usaba palabrotas en inglés que había aprendido”.

Amigos del Papa y observadores tratan de dar sentido al desastre de relaciones públicas homofóbicas

La misma fuente dijo que Francisco había recorrido “un largo camino en términos de apertura hacia los derechos LGBT” para un hombre de su generación, señalando que creció en una familia muy conservadora que consideraba a los divorciados, y mucho menos a los homosexuales, parias sociales.

Al principio de su papado, Francisco dijo: “Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar?”. El año pasado permitió que los sacerdotes bendijeran a miembros de parejas del mismo sexo, lo que provocó una reacción conservadora sustancial.

También se ha sentado a almorzar en el Vaticano con trabajadoras sexuales transgénero y ha formado una estrecha relación con el padre James Martin, un prominente sacerdote jesuita estadounidense que atiende a la comunidad LGBT.

“La idea de que sea homofóbico no tiene sentido para mí”, dijo Martin en comentarios enviados por correo electrónico. “Su historial sobre las personas LGBTQ habla por sí mismo. Ningún papa ha sido mejor amigo de la comunidad LGBTQ”.

El amigo argentino de Francisco también elogió el apoyo del papa a las uniones civiles -aunque Francisco sigue oponiéndose a los matrimonios entre personas del mismo sexo- y sus esfuerzos silenciosos para ayudar a las víctimas de crímenes homófobos en Argentina en la década de 1990, “cuando ser gay era difícil”.

Sin embargo, las blasfemias del Papa han molestado a muchos.

“Incluso si tiene la intención de ser una broma, revela la profundidad de los prejuicios contra los homosexuales y la discriminación institucional que todavía existen en nuestra iglesia”, dijo Marianne Duddy-Burke, directora del grupo católico de derechos LGBT DignityUSA, en un comunicado.

Para Andrea Rubera, portavoz del grupo católico italiano LGBT Paths of Hope, la primera reacción fue de incredulidad. “Al principio pensábamos que no era cierto, que era algo así como un chisme”, dijo.

Según los informes, la metedura de pata de Francisco se produjo mientras discutía con los obispos la cuestión de los candidatos homosexuales al sacerdocio. La posición oficial de la Iglesia es que se les debe prohibir el ministerio si son sexualmente activos.

Tanto Faggioli como Ivereigh dijeron que el tema es particularmente delicado para la Iglesia católica italiana, dado lo que dijeron que era una “subcultura” gay activa en algunos de sus seminarios.

“Mi sensación era que el papa estaba respondiendo a una pregunta sobre cierto comportamiento en los seminarios italianos, en lugar de cerrar el sacerdocio a todos los hombres homosexuales”, dijo el padre Martin.

Con información de Reuters.

