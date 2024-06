Entre los escombros del imperio de Diddy; esto es lo que queda de su fortuna

De la sede del Bad Boy Worldwide de Sean “Diddy” Combs en Manhattan sólo quedan escombros. Lo único que queda del 1710 Broadway, un edificio de seis pisos que comenzó a funcionar en 1919 como sala de exposiciones de la Ford Motor Company, son dos pilares de hormigón dentados, cerca de donde una marquesina dorada y plateada proclamaba que era el hogar de todo lo relacionado con Diddy. Pero ahora, al igual que su antiguo castillo corporativo, el imperio del magnate del hip-hop de 54 años se ha derrumbado en medio de una serie de acusaciones de agresión sexual y otras demandas. (Combs no ha sido acusado en ningún lado; él y sus representantes no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las acusaciones de abuso, que él ha negado categóricamente).

Es un marcado contraste con los comienzos de Combs. A medida que ascendía en el mundo de la música, era famoso por proyectar confianza dondequiera que iba, comenzando con su ascenso de pasante de Uptown Records a fundador de Bad Boy Records en 1992. A partir de ahí, Combs estuvo detrás de algunas de las historias más legendarias del hip-hop: avivando la famosa rivalidad del rap de la Costa Este y la Costa Oeste, produciendo el lanzamiento póstumo de Ready To Die de The Notorious BIG que alcanzó el tercer puesto en Billboard , fichando a la viuda de Biggie, Faith Evans, junto con otras estrellas como Mase y, más tarde, Machine Gun Kelly y Janelle Monáe.

Espiral descendente: en 2019, Forbes estimó que Sean Combs tenía un patrimonio de 740 millones de dólares. Hoy, su fortuna es casi la mitad de esa cantidad. FOTO DE CHRIS PIZZELLO / INVISION / AP.

Y el hip hop fue solo el comienzo. En las últimas dos décadas, expandió sus negocios a varias categorías de estilo de vida, incluidas las líneas de moda y fragancias Sean John, una exitosa asociación con el conglomerado británico de bebidas alcohólicas Diageo para producir vodka Cîroc y la fundación de la cadena de televisión Revolt TV, y durante ese período (antes de impuestos y tarifas), ganó casi mil millones de dólares.

En 2019, Forbes estimó la riqueza personal de Combs en 740 millones de dólares. Tanto Combs como su equipo afirmaron más tarde que era multimillonario, a pesar de no ofrecer documentación que respaldara esa afirmación. Forbes estima ahora de forma conservadora que su fortuna asciende a 400 millones de dólares.

Dada la gravedad de esos casos civiles y una inminente investigación federal sobre tráfico de personas, Combs ahora enfrenta una amenaza existencial a su libertad y su fortuna. (Combs y sus representantes no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la estimación del patrimonio neto de Forbes ; el gobierno de Estados Unidos confirmó a varias organizaciones de noticias que se tomaron medidas en relación con la investigación).

En marzo de 2024, agentes federales allanaron sus casas en Miami y Los Ángeles como parte de la investigación por tráfico de personas, según varias organizaciones de noticias. No está claro si Combs es el objetivo de esa investigación. En noviembre pasado, su exnovia y exartista de Bad Boy, Cassie Ventura, presentó una demanda acusándolo de violación, agresión sexual y palizas que se prolongaron durante más de una década. En su demanda, que se presentó en un tribunal federal, acusó a Combs de darle drogas y obligarla a tener relaciones sexuales con otros hombres. (La demanda de Ventura se resolvió un día después de su presentación; Combs negó todas las acusaciones y dijo en un comunicado que el acuerdo no era una admisión de irregularidades).

Mejores días: Cassie Ventura y Combs asistieron juntos a la Gala del Met en 2018. JOHN SHEARER/IMÁGENES GETTY

Un video de vigilancia de 2016 obtenido por CNN el mes pasado mostró a Diddy golpeando violentamente a Ventura ; emitió una disculpa en video en Instagram , que luego fue eliminada, 48 horas después y describió su comportamiento como “repugnante”, sin mencionar a Ventura por su nombre. El mismo mes en que Ventura presentó su demanda, dos mujeres más se presentaron y presentaron demandas bajo la Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York, acusando a Combs de abuso sexual, palizas y drogadicción forzada. Cuatro demandas adicionales por demandantes individuales acusando a Combs de agresión sexual, encuentros sexuales forzados y drogadicción forzada se presentaron en Nueva York entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, incluida una del ex productor de Combs, Rodney “Lil Rod” Jones. (Combs ha negado todas las acusaciones en todas las demandas , y los abogados que lo representan han caracterizado las acciones como “infundadas” y “apropiaciones de dinero”).

“Cîroc y DeLeón prácticamente no tienen ningún impacto en Diageo”, afirma un analista familiarizado con las finanzas del gigante de las bebidas espirituosas. “Estas dos marcas no son cruciales”.

Mientras tanto, Combs estaba llevando adelante su propia acción legal contra Diageo . En una demanda presentada en mayo de 2023, afirmó que la empresa “ha demostrado no estar dispuesta a tratar a sus socios negros por igual”. La presentación alegaba que las marcas Cîroc y DeLeón de Combs estaban “privadas” de recursos de marketing, producción y distribución en comparación con sus otras marcas, como Don Julio y el tequila Casamigos, este último cofundado por George Clooney .

En junio de 2023, Diageo puso fin a su asociación con Combs , alegando que “a pesar de haber ganado casi mil millones de dólares en el transcurso de nuestra relación de 15 años, el Sr. Combs contribuyó con un total de 1.000 dólares [para el acuerdo con DeLeón] y se negó a cumplir con sus compromisos”.

Una presentación de resultados provisionales de enero de 2024 por parte de Diageo revela que Combs recibió 200 millones de dólares por su participación en DeLeón a cambio de poner fin a su demanda y a su asociación. “En relación con esta adquisición, se resolvieron las disputas pendientes entre los accionistas y Diageo es ahora el propietario del 100% de la marca DeLeón”, dijo el fabricante de bebidas alcohólicas en un comunicado. (Diageo se negó a hacer comentarios sobre el final del acuerdo de asociación más allá de lo que la empresa ya ha revelado en los documentos legales).

Gatsby 2.0″ Combs y Cîroc organizaron la famosa “Fiesta Blanca” en los Hamptons durante muchos años. En 2018, la fiesta se trasladó a Nikki Beach en St Tropez, Francia. JON FURNISS/IMÁGENES GETTY

La pronunciada caída de su riqueza se debe en gran parte al fin de la sociedad con Diageo. Cuando Forbes valoró el patrimonio neto de Combs en 740 millones de dólares en 2019, la mayor parte procedía de Cîroc. El acuerdo se consideró en su día un rotundo éxito en la industria, ya que Combs ganó 66 millones de dólares anuales de media desde 2007 hasta su finalización en 2023. En el apogeo de su popularidad y buena voluntad, los profesionales de la inversión le dijeron a Forbes que Combs podría vender el flujo de ingresos del vodka a un tercero en función de las ganancias futuras proyectadas. Ese tipo de acuerdo, estimó Forbes , valdría cientos de millones de dólares.

Pero ya no es así. Las ventas de Cîroc disminuyeron casi un 24% en volumen entre 2014 y 2022. Sin embargo, al final de la asociación, Combs y Cîroc eran inseparables. “Llevó a Cîroc a todas partes, como es sabido”, afirma Joel Henry, un ex ejecutivo de Diageo que estaba en la sala donde se produjo el acuerdo con Diddy. “Cîroc se convirtió en Diddy… Se convirtió en la marca”.

Lo que acabó con Diageo pareció ser más un golpe a la reputación que una amenaza real para sus resultados, a diferencia del feo divorcio corporativo de 2022 entre la marca Yeezy de Kanye West y Adidas , que provocó que la empresa alemana de ropa deportiva informara una pérdida neta de 540 millones de dólares . “Cîroc y DeLeón casi no tienen impacto en Diageo”, dice un analista europeo familiarizado con las finanzas de Diageo. “Estas dos marcas no son cruciales”, añade Davide Amorim, analista de Alphavalue con sede en Francia, ya que Cîroc y DeLeón solo representan unos pocos puntos porcentuales en los volúmenes de ventas generales de Diageo. Después de todo, la enorme cartera de Diageo contiene lo que Amorim describe como “marcas emblemáticas” que constituyen la mayor parte de sus ingresos: el vodka Smirnoff, el whisky Johnnie Walker y los tequilas Casamigos y Don Julio.

Tras la disolución de su sociedad con Diageo, el último activo empresarial que le quedaba a Combs era su participación accionaria en Revolt TV, la cadena que fundó en 2012 para dar a conocer a los creadores del hip-hop y la cultura juvenil. A principios de junio de 2024, cuando las noticias sobre las demandas por agresión sexual iban en aumento, Combs vendió de nuevo su participación en Revolt y la empresa entregará sus acciones a los empleados, una medida que el director ejecutivo Detavio Samuels describió como “una forma de generar riqueza para las comunidades marginadas que históricamente han sido excluidas”, aunque Forbes fue informado de que la cadena tenía una larga lista de compradores interesados.

Un documento de valoración de terceros al que tuvo acceso Forbes valoró la empresa en 405 millones de dólares en 2022, de los cuales Combs tenía una participación de poco más del 50%. Sin embargo, un banquero de inversiones familiarizado con las finanzas de Revolt le dijo a Forbes que las acciones de Combs tenían control de voto, pero no control financiero, lo que las hacía valer menos que una participación accionaria directa.

El profesional bancario añade que la valoración de 405 millones de dólares de Revolt era demasiado alta en su opinión y que el valor de la empresa estaría por debajo de los 200 millones de dólares. Se dice que Revolt es rentable; a principios de este mes, Samuels afirmó que el EBITDA se había cuadriplicado entre 2022 y 2023. (Un representante de Revolt se negó a proporcionar la valoración actual de la empresa).

Forbes calcula que, sin Diageo ni Revolt, Combs tiene aproximadamente 200 millones de dólares en efectivo. Su línea de moda Sean John, que en su día generó más de 400 millones de dólares en ventas anuales, ha sido abandonada por Macy’s y su marca de gafas ha sido expulsada de las ópticas, dejándola prácticamente sin valor.

A pesar de la impresionante cartera inmobiliaria de Combs (sus dos casas en Miami y su complejo en Los Ángeles están valoradas en más de 40 millones de dólares cada una), aproximadamente la mitad de su valor real está vinculado a hipotecas. Su catálogo musical Bad Boy, que Forbes alguna vez estimó en 125 millones de dólares, probablemente alcanzaría un precio mucho menor en la actualidad. “Todo lo que [Combs] hizo como artista probablemente haya perdido un valor sustancial, al igual que su marca”, dice John Branca, el abogado de los herederos de Michael Jackson.

Aunque Combs está ganando menos en regalías musicales después de devolver los derechos de publicación a los artistas de Bad Boy, incluido Biggie, eso no significa que los fanáticos del hip-hop hayan dejado de escucharlo. “Nadie no compra a Biggie”, dice el abogado musical Peter Paterno, quien firmó a los rockeros británicos Queen con su primer contrato discográfico en Estados Unidos. “Si es un disco de Puffy, lo han masacrado”.

Lo que queda de la fortuna de Combs se completa con una valiosa colección de arte (con obras de Jean-Michel Basquiat, Keith Haring y Kerry James Marshall), junto con su avión Gulfstream y su flota de 20 automóviles, incluidos un Rolls-Royce y un Maybach.

Y sus perspectivas parecen sombrías para el futuro cercano. Las seis demandas civiles contra él por supuesta agresión sexual se resolverán junto con la investigación del gobierno federal. No está claro qué podría enfrentar Combs por parte del gobierno federal, ya que no ha sido acusado ni imputado de ningún delito, pero hay precedentes legales. En concreto, “demandas RICO en tráfico sexual”, dice la Dra. Ann Olivarius, abogada internacional especializada en abuso sexual, discriminación de género y derechos humanos, citando la ley de crimen organizado que el gobierno estadounidense suele utilizar en esos casos. Entre los posibles castigos a los que podría enfrentarse Combs si es acusado y condenado en virtud de RICO, añade, se encuentran enormes sanciones económicas y una larga pena de prisión. “Esto no es algo menor. Esto es serio. Así que creo que van a ser unos días más desagradables para, ya sabes, este caballero”.

Para un empleado actual de una empresa cercana a Combs, es el comienzo de una era considerablemente menos prestigiosa. “Hubo una época en la que trabajar para Diddy era una ventaja”.

“Y ahora ya no lo es.”

