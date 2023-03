Entre mujeres hay que apoyarnos y no sólo cuando a ti te va mejor: Katya Echazarreta

A casi un año de viajar al espacio y convertirse en la primera mujer nacida en México en hacerlo, Katya Echazarreta tiene clara una cosa: aunque ha logrado este hito como mujer en la industria espacial, el techo es muy alto y todavía hay que romperlo.

“Cuando era niña no tenía a nadie a quien seguir sus pasos. No había ninguna mujer que yo pudiera ver y tomar como referencia. Podría decirte que Ellen Ochoa, la primera mujer hispana en viajar al espacio, es una de ellas, pero cuando eres una niña y estás viendo a una mujer que ya tiene más de 20 o 30 años de carrera es difícil identificarse. Lo que yo estaba buscando era un modelo más joven, con una carrera que fuera empezando para poder decir que en unos años yo podría ser como ella”, dice Katya en entrevista con Forbes México.

“Cuando tienes 10 años y ves la carrera de una mujer que ya tiene 60 años, se ve como algo tan lejano y es por eso que es tan importante tener estos modelos que seguir en todas las etapas de tu vida”.

Lee también: México puede ser potencia en industria espacial: Katya Echazarreta

Ante la falta de modelos a seguir cuando Katya era una niña con el sueño de llegar al espacio, ella encontraba inspiración en la idea de la mujer que quería ser en los próximos 5 o 10 años.

“Mi mamá siempre me decía que no importaba si no lo había hecho alguien más, yo podía ser la primera”, dice la ingeniera. ¿Pero qué pasa con las niñas que hoy tienen un sueño similar? Katya se ha propuesto a inspirarlas acercando su vida cotidiana a ellas.

“Cuando me veían, siempre me decían: ‘¿cómo es que eres una ingeniera y viajaste al espacio, y estás aquí con vestido, tacones y maquillaje?’, como si esas cosas fueran excluyentes. Por esto, yo busco compartir mi vida para que todas las niñas vean que si también tienen sueños y les gusta el maquillaje o la moda, todavía pueden ser ingenieras, todavía pueden ir al espacio”.

Katya admite que sus redes sociales juegan hoy un papel importante en sus esfuerzos de comunicación para acercarse a los más jóvenes.

Katya Echazarreta. 6 de marzo de 2023. Foto: © Miriam Sánchez Varela.

“Desde antes de esta misión, para mí siempre ha sido muy importante compartir mi vida en mis redes sociales. Todo comenzó porque en el grupo donde yo trabajaba éramos 40 personas y les pregunté cuándo había sido la última vez que habían tenido a una mujer entre ellos. Y los ingenieros que llevan más de cuatro décadas allí trabajando, que crearon los robots más importantes de las misiones de la NASA, no pudieron recordar a ninguna mujer allí alguna vez. Y lo decían como si fuera algo muy normal”, cuenta Echazarreta.

Esta experiencia fue uno de los impulsos que llevaron a Katya a querer compartir su vida en las redes sociales.

“Las mujeres y los mexicanos que quieren lograr algo así, sienten que es algo imposible y no saben que yo ya estoy aquí y que yo puedo ayudar. Cuando me dieron la noticia que me habían seleccionado para ir al espacio, yo dije ‘yo no quiero ser como todos los otros astronautas que se mantienen muy al margen de los medios y lo único que sabes de ellos y sus misiones es lo que publica la NASA’. Así es muy difícil que la gente se pueda sentir identificada con estas personas. Los ves como un ser perfecto y del más allá, pero yo quiero romper esa pared, que vean que soy una persona como ellos”, asegura Katya, quien comparte su día a día con sus más de 200,000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Recientemente, Mattel eligió a Katya para ser parte de la campaña Barbie Role Models 2023, en la que la homenajearon con una muñeca a su semejanza.

“Siempre he creído que no puedes ser lo que no puedas ver y es enriquecedor continuar empoderando a los niños a través de ejemplos reales”, dijo Katya al respecto.

Katya Echazarreta. 6 de marzo de 2023. Foto: © Miriam Sánchez Varela.

A pesar de estos esfuerzos y reconocimientos, algo que a Katya confiesa entristecerle es la falta de apoyo que percibe entre las mujeres.

“Yo estoy trabajando mucho para que las mujeres puedan tener oportunidades. Es importante empezar a ver a las mujeres que están teniendo éxito de otra manera porque las mujeres que están logrando todo esto son las que van a regresar y van a apoyar a las demás, les van a dar la mano y las van a subir con ellas. Tenemos que apoyarnos entre todas y no solamente cuando a ti te está yendo mejor que a las demás”, dice Katya.

México: la siguiente misión de Katya Echazarreta

Katya, considerada como una mujer líder en la industria aeroespacial a sus 27 años, reconoce la importancia de abordar la brecha educativa y económica en México, su país de origen. Después de su viaje al espacio, este se convirtió en uno de sus principales objetivos.

Un paso importante que la mexicana está dando hacia este objetivo es la creación de la Fundación Espacial Katya Echazarreta. Este proyecto, que tiene estimado arrancar operaciones en mayo de 2023 con sede en Morelos, busca apoyar al talento mexicano que busca abrirse paso en la industria aeroespacial.

“Desde antes de viajar al espacio, yo veía a muchos jóvenes mexicanos que habían construido un robot, pero no tenían los recursos económicos para terminar de perfeccionarlo o comprar boletos para ir a competir a otra ciudad o país. Al ver estas historias, yo me preguntaba cómo era posible que eso pudiera pasar en México. Con esta fundación, queremos apoyar a personas talentosas como ellos para que crezcan al mismo tiempo que la industria en el país”, comparte Katya emocionada.

Además de este proyecto, la ingeniera comparte que está impulsando una reforma constitucional que va a crear la base legislativa para crear una industria espacial, por primera vez en la historia de México.

De acuerdo con un reporte de Citigroup, la industria espacial va camino de alcanzar 1 billón de dólares de ingresos en 2040. Este aumento, añade, va de la mano con unos costos de lanzamiento 95% menores para esa fecha, “creando más oportunidades para la expansión tecnológica y la innovación, desbloqueando más servicios desde la órbita, como la banda ancha por satélite y la fabricación”. añadió el banco.

“Después del viaje al espacio yo ya no quería que mi trabajo fuera para mí, sino para México. Yo tenía las oportunidades necesarias para continuar con mi carrera en la NASA y el espacio, pero para mí era muy triste regresar a mi país y ver las caras de los niños y jóvenes de todas las edades, e incluso de mujeres mayores, que tenían la esperanza en los ojitos cuando me miraban”, narra Echazarreta.

“Para mí eso fue muy difícil porque en este momento, en esta sociedad y con las leyes actuales, yo sé que estás oportunidades no existen para los demás. Yo entiendo que lo que logré, lo hice gracias a otro país. Así fue como me di cuenta de que si yo quería crear estas oportunidades para los mexicanos, entonces lo tenía que hacer yo”, expresa la ingeniera.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado