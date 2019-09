Entrenador de Selección Mexicana de Basquetbol renuncia por falta de apoyo

Reuters.- El entrenador de la Selección Mexicana de Basquetbol, el español Iván Déniz, renunció este jueves a su cargo debido a la falta de apoyo por parte de las autoridades tras la participación de los recientes Juegos Panamericanos en Lima, Perú.

Déniz fue designado entrenador de la Selección Mexicana en mayo de 2018 para los Juegos Panamericanos y para el proceso rumbo a la Copa del Mundo que actualmente se disputa en China y a la que México no clasificó.

En marzo pasado, la empresaria sonorense Xóchitl Lagarda Burton fue electa como nueva presidenta de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), la instancia encargada de la Selección Mexicana.

“La principal razón por la que al día de hoy no sé cuál es el estatus de mi cargo es por la falta de compromiso de la nueva administración a cargo de este deporte (la Ademeba), desde su llegada se les hizo saber cuáles eran nuestros objetivos y aunque en un inicio dijeron estar de acuerdo nunca se recibió el apoyo”, anunció Déniz en un comunicado.

“Se incumplieron todos los acuerdos establecidos en un inicio. Desde que regresamos de los Juegos Panamericanos no hemos tenido un solo acercamiento de parte de ellos y no obtenemos respuesta ante nuestras llamadas ni mensajes, damos por un hecho con esta actitud que hemos tomado caminos diferentes con objetivos distintos”, apuntó.

En los Juegos Panamericanos, el combinado mexicano finalizó en el séptimo lugar.

“Mi integridad y mi profesionalismo me hacen darle valor a donde me dan valor: mi familia y el club al que pertenezco Soles de Mexicali. Así que es tiempo de dedicarme en su totalidad a ellos, merecen no sólo mi tiempo, sino mi energía, mi profesionalismo y toda mi concentración”, apuntó.

La Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol no se ha pronunciado al respecto.

